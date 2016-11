150 Obdachlose aus dem Erzbistum reisen nach Rom

Vom 11. bis 13. November 2016 pilgern 6.000 Menschen aus ganz Europa zu Papst Franziskus nach Rom. Das Besondere dabei: Die Wallfahrer sind obdachlos oder befinden sich in schwierigen Lebens- oder Wohnungs-situationen. Aus dem Erzbistum Köln treten 150 Frauen und Männer die Reise in die Heilige Stadt an. Alle gemeinsam feiern sie mit dem Papst im Jahr der Barmherzigkeit das Jubiläumsfest „Fratello".



Die Pilgerreise soll auf die Situation obdachloser Menschen in deutschen Städten hinweisen und ihr Leben am Rande der Gesellschaft stärker ins öffentliche Bewusstsein bringen.



Unter den wohnungslosen Wallfahrern sind 600 Bedürftige aus vier deutschen Bistümern. Mit 150 Pilgern kommt die größte Gruppe dabei aus dem Erzbistum Köln. Sie kommen unter anderem aus den stationären Wohnhilfen im Prälat-Schleich-Haus in Bonn, aus Einrichtungen des Sozialdienstes katholischer Männer im Rhein-Sieg-Kreis oder wurden über die Wohnungslosenseelsorge Gubbio in Köln vermittelt.



Unter der Leitung von Weihbischof Ansgar Puff und Andreas Sellner, Orga-nisator der Wallfahrt und Leiter der Gefährdetenhilfe beim Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln, machen sich die Gläubigen via Flugzeug, Bus und Bahn auf den Weg nach Rom.



Weihbischof Ansgar Puff erklärt: "Ich freue mich sehr auf diese Reise, weil ich mit den richtigen Menschen auf dem Weg nach Rom unterwegs bin." Der Weihbischof kennt einige der Obdachlosen bereits: "Es wird eine sehr intensive Erfahrung werden, weil viele Obdachlose sehr gläubige Menschen sind und wirklich als Pilger auf der Suche nach Gott unterwegs sind". Die Wallfahrt bietet den Obdachlosen aber auch die Gelegenheit, sich gegen-seitig kennenzulernen und auszutauschen. „Papst Franziskus erinnert uns mit seiner Einladung daran, dass Arme, Schwache und an den Rand ge-drängte Menschen nicht nur unter materieller Not, sondern auch an sozialer Ausgrenzung und an fehlender Zuneigung leiden", so Andreas Sellner vom Kölner Diözesan-Caritasverband. Auch die Pilger selbst freuen sich auf die Reise. „Ich fühle mich von Papst Franziskus eingeladen und fahre deswegen mit", betont Teilnehmerin Gerti Wirtz im Vorfeld.



Papst Franziskus wird die obdachlosen Pilger, die unweit vom Petersplatz gemeinsam untergebracht sind, zunächst in einer Audienz am 11. November im Vatikan empfangen und mit ihnen am 13. November zum Abschluss einen Gottesdienst im Petersdom feiern. (pek161107 - kas)

Erzbistum Köln

Das Erzbistum Köln ist Teil der katholischen Kirche und das mitgliederstärkste Bistum in Deutschland. Über zwei Millionen Katholiken leben hier in 180 Seelsorgebereichen links und rechts des Rheins zwischen Bonn, Düsseldorf und Wuppertal. Über 2.000 Mitarbeitende stehen im pastoralen Dienst und gestalten zusammen mit den vielen engagierten Ehrenamtlichen das Leben in den Gemeinden und in den rund 800 Kirchen. Fast in der Mitte des Erzbistums liegt der Bischofssitz in der Stadt Köln. Das Erzbistum wird geleitet von Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki.

