65 Jahre Familienunternehmen Erwin Müller | Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Es ist wohl eine große Ausnahme in der schnelllebigen Wirtschaftswelt und ein wahrer Grund zum Feiern, dass ein Unternehmen aus der Textilbranche nach 65 Jahren immer noch vom Gründer und dessen Familie geführt wird. 1951 hat Erwin Müller den Textilgroßhandel in Lauterbach gegründet und seine Kunden damals persönlich beliefert. Heute ist das Versandhaus Erwin Müller in Buttenwiesen ein modernes Unternehmen, das seinen Kunden über Katalog und Onlineshop Heimtextilien für die ganze Familie in Deutschland, Österreich, der Schweiz und darüber hinaus anbietet.



Vertriebskanäle gestern und heute



Innovationsbereitschaft und ein Gespür für die Trends der Zeit sind der Schlüssel für die lange Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens. Bereits Anfang der 1960er Jahre wurde der erste Katalog in noch geringer Auflage versendet. Der aktuelle Jahreskatalog 2016/17 ging an Hundertausende Kunden und Geschäftspartner. Zahlen, die die Entwicklung des Unternehmens verdeutlichen.



Mit Aufkommen des Internets veränderte sich der Handel schlagartig. Die neue Markttransparenz war für alle Handelsunternehmen eine große Herausforderung. Erwin Müller hat die Bedeutung des neuen Verkaufskanals sehr schnell erkannt und bereits 1999 startete der Erwin Müller Online-Shop. Seitdem wird der Shop bei Design, Funktionalität und Sortimentszusammenstellung kontinuierlich weiterentwickelt. Im Fokus stehen dabei Kundenorientierung, Service und Qualität.



Dass die Kunden das zu schätzen wissen, zeigt der 1. Platz beim Deutschen Online-Handels-Award im Jahr 2013, die diesjährige Auszeichnung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und die Auszeichnung des Fernsehsenders n-tv, bei der Erwin Müller als Sieger in seinem Bereich hervorging, sowie die ekomi-Kundenauszeichnung.



Vom Textilhändler zum Versandhaus für die ganze Familie



Seit Gründung war Bettwäsche eine tragende Säule des Firmengeschäftes und noch heute ist Erwin Müller der Spezialist für alles rund um einen erholsamen Schlaf. Bettwäsche, Spannbettlaken, Bettwaren, Matratzen, Betten & Co in großer Auswahl und hochwertiger Qualität prägen das Sortiment, ergänzt durch Heimtextilien für Bad, Wohnen und Küche.



1968 entstand mit Baby Butt eine neue Sparte mit einem umfassenden Angebot für werdende Mütter und Babys. Ergänzt wurde dieses Angebot ab 1996 durch die Eigenmarke Kinderbutt. 2008 folgte mit laritaM und der RM-Kollektion die Eigenmarken für Wohlfühlbekleidung für sie und ihn.



So entwickelte sich Erwin Müller stetig zu einem Versandhaus für die ganze Familie. Mit der Entwicklung der eigenen Porzellanmarke Gepolana und der Aufnahme von Geschirr, Koch- und Küchenutensilien wurde der Bereich Tisch & Küche erweitert und aufgewertet.



Die vier Säulen des Erwin Müller Versandhauses



2014 wurden die verschiedenen Geschäftssparten zusammengeführt und das Unternehmen zum „Versandhaus für die ganze Familie“ umstrukturiert. Entstanden ist ein modernes Unternehmen, das auf vier Säulen steht. Der Schwerpunkt liegt jetzt und in Zukunft vor allem auf den Eigenmarken. Es werden aber nach wie vor in allen Bereichen viele Artikel bekannter Marken angeboten.



„Erwin Müller zu Hause“ mit dem bewährten Sortiment von Erwin Müller rund um Schlafen, Wäsche, Homewear, Bad und Wohnen. Hier bleiben keine Wünsche offen. Das Firmenmotto „Wohlfühlen zu Hause“ ist Programm - in besten und ständig geprüften Qualitäten. Als einziger Hersteller und Versandhändler gewährt Erwin Müller eine 5-jährige Qualitätsgarantie auf alle Produkte der Eigenmarken.



„Erwin Müller Tisch & Küche“ mit einer großen Auswahl rund um den schön gedeckten Tisch und eine vollständige Ausstattung für Kochen und Backen. Hier finden sich Design, Funktionalität und Top-Marken für jeden Anspruch.



„Erwin Müller für Kinder“ mit allem rund um Schlafen, Wohnen, Bad und Basic-Bekleidung für Kinder von 0 bis 10 Jahren. Hier findet sich ein großes Sortiment der Eigenmarken Baby Butt und Kinderbutt sowie viele bekannte Marken.



Die „manutextur“ ist die jüngste Säule von Erwin Müller. Im Online-Shop können verschiedenste Produkte gewählt und nach Wunsch individuell bestickt oder gelasert werden. Genau das Richtige für individuelle Geschenke, Individualisierung von Kleidung in Firmen und Vereinen oder Personalisierung von Frottier und Heimtextilien.

Über die Erwin Müller Versandhaus GmbH

400 Mitarbeiter sind bei Erwin Müller beschäftigt. Somit gehört das Unternehmen zu den größten Arbeitgebern der Region um Buttenwiesen. Erwin Müller ist noch immer in die Geschäftsleitung involviert, unterstützt von seiner Tochter Rita Müller-Brenner, die für die Bereiche Einkauf, Marketing und Vertrieb zuständig ist. Geschäftsführer Tobias Eder zeichnet verantwortlich für Controlling und Lagerlogistik. Die einzelnen Abteilungen werden von kompetenten Abteilungsleitern geführt, die teilweise schon viele Jahre im Unternehmen sind. Das Erwin Müller Versandhaus ist das Versandhaus für die ganze Familie und ist auch selbst wie eine große Familie.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren