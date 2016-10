Mit rund 2.000 Neueinschreibungen startet die Universität Greifswald ins Wintersemester

Mit der Feierlichen Immatrikulation im Dom St. Nikolai beginnt am 10. Oktober 2016 das Wintersemester 2016/17 an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Aktuell (Stand 4. Oktober 2017) sind 1.948 Studierende neu im 1. Fachsemester eingeschrieben. Erfahrungsgemäß werden sich in den kommenden Tagen noch weitere Studierende einschreiben. Insgesamt gibt es jetzt 10.548 Studierende an der Universität.



Rund 12 Prozent der immatrikulierten Studierenden stammen aus Schleswig-Holstein und rund 11 Prozent aus Brandenburg. 41 Prozent der neu Immatrikulierten stammen aus den alten Bundesländern. Insgesamt kommen etwa 38 Prozent aller Studierenden an der Universität Greifswald aus den alten Bundesländern – ohne Berlin. Der Anteil Studierender aus Mecklenburg-Vorpommern an der Gesamtheit der Studierenden beträgt hingegen nur noch 24,5 Prozent. Im Wintersemester 2005/06 lag dieser Anteil noch bei 43 Prozent. Dieser deutliche Rückgang ist eine Folge des demografischen Wandels in Mecklenburg-Vorpommern.



Die Universität Greifswald wirbt seit einigen Jahren sehr intensiv auch außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns um neue Studierende. Neben der klassischer Werbung auf Messen gewinnen professionelle Außenwerbung in öffentlichen Verkehrsmitteln, Direktkontakte auf Events und kreative Präsentationen in den Sozialen Netzwerken zunehmend an Bedeutung. Aus diesem Grund wird die Universität auch weiterhin in Marketing investieren.



„Wir haben fast genau so viele Neueinschreibungen wie im vergangenen Jahr. Angesichts des weiteren Rückgangs der Abiturientenzahlen in Mecklenburg-Vorpommern können wir das als Erfolg für uns werten. Erneut konnten wir mehr junge Menschen aus anderen Bundesländern für ein Studium in Greifswald gewinnen. Dies zeigt, dass unsere Marketingmaßnahmen greifen und wir diese verstetigen und weiter professionalisieren müssen“, so Rektorin, Prof. Dr. Johanna Eleonore Weber.



Zulassungsbeschränkte Fächer wie Medizin mit 18 Bewerberinnen und Bewerber je Studienplatz und Psychologie mit rund 2.500 Bewerbungen auf die vorhandenen 65 Plätze waren wieder besonders begehrt.



Während der Feierlichen Immatrikulation werden erneut Preise für hervorragende Lehre in diesem Jahr übergeben. Zahlreiche Studierende reichten ihre Vorschläge für die Auszeichnung ein. Eine Jury entschied aus den eingereichten, begründeten Vorschlägen über die drei Preisträger. Prof. Dr. Alfons Hamm, Inhaber des Lehrstuhls Physiologische und Klinische Psychologie/Psychotherapie erhält den „Preis für herausragenden Forschungs- und Praxisbezug einer Lehrveranstaltung.“ Prof. Dr. Hubertus Buchstein, Inhaber des Lehrstuhls für Politische Theorie und Ideengeschichte wird der Preis in der Kategorie „Besonders motivierende Lehr- und Lernarrangements in der Studieneingangsphase“ verliehen. Prof. Ph.D. Martin Wilmking, Inhaber des Lehrstuhls für Landschaftsökologie, erhält den „Preis für besonders gelungene digitale Unterstützung der Präsenzlehre“.



Weitere Informationen



Ein Foto zur Feierlichen Immatrikulation wird am 10.10.2016 gegen 17.00 Uhr zum Download bereitgestellt. Das Foto kann für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung kostenlos heruntergeladen und genutzt werden. Dabei ist der Name des Bildautors zu nennen. Bilder von den Preisträgern finden Sie ebenfalls auf unseren Seiten mit Medienfotos.

