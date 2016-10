Juniorprofessor der Theologischen Fakultät Greifswald zu Gast an der UCLA

Daniel Stein Kokin, Juniorprofessor für Jüdische Literatur und Kultur an der Theologischen Fakultät der Universität Greifswald, verbringt das akademische Jahr 2016/2017 als „Viterbi Gastprofessor für Mediterrane Jüdische Studien“ an der renommierten University of California, Los Angeles, in den USA. Diese Gastprofessur wird jedes Jahr vom UCLA Leve Zentrum für Jüdische Studien unter Mitwirkung des Fachbereichs Italienisch der UCLA besetzt. Während seines Aufenthalts in Los Angeles lehrt und forscht Professor Stein Kokin über die jüdische Geschichte Italiens und insbesondere zur geschichtlichen und symbolischen Rolle der Stadt Rom in der jüdischen Kultur.



Daniel Stein Kokin studierte an der University of Chicago, der Hebräischen Universität in Jerusalem und wurde an der Harvard University mit einer Arbeit über die hebräische Sprache in der italienischen Renaissance promoviert. Zwischen 2006 und 2009 war er „Jacob and Hilda Blaustein Postdoctoral Associate“ an der Yale University. Danach forschte und lehrte er als Visiting Assistant Professor am Harold Schnitzer Family Program in Judaic Studies der University of Oregon in Eugene. Seit 2010 ist Daniel Stein Kokin Juniorprofessor für Jüdische Literatur und Kultur an der Theologischen Fakultät der Universität Greifswald und forscht vor allem über das Verhältnis von Judentum und Christentum, über Legendenbildungen in der Literatur des antiken und mittelalterlichen Judentums und über die jüdische Geistesgeschichte in der Renaissance.



Die Theologische Fakultät wird auch in Zukunft die durch die Gastprofessur von Daniel Stein Kokin geknüpften Kontakte zur University of California in Los Angeles ausbauen. So hält Stefan Beyerle, Professor für Altes Testament an der Theologischen Fakultät der Universität Greifswald, im November einen Gastvortrag an der UCLA.



Weitere Informationen



UCLA Center for Jewish Studies

