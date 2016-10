Erfurter Puffbohne mischt bei Kocholympiade mit

Die Erfurter Puffbohne, deren Wurzeln bis ins Mittelalter reichen, ist weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Die dicke Bohne konnte besonders gut auf den fruchtbaren Böden der Thüringer Landeshauptstadt angebaut werden. Seit den 70er Jahren gilt die Erfurter Puffbohne als Maskottchen der Stadt und ist inzwischen schon seit 16 Jahren als Plüsch-Puffbohne erhältlich. Heute ist die Bohne in rosa oder blau das erste Geschenk eines jeden Neugeborenen in Erfurt, der somit zu einer echten Erfurter Puffbohne wird.



Die grüne Bohne mit dem lachenden Gesicht begeistert ihre großen und kleinen Fans in verschiedenen Varianten, Größen und immer neuen Outfits. Im Laufe der Jahre zeigte sich das Erfurter Maskottchen mit Blumenkranz auf dem Kopf, als Engel, mit Weihnachtsmütze, Strohhut oder Kappe und natürlich ganz klassisch ohne Accessoires.



Anlässlich der Internationalen Kocholympiade (IKA), welche in diesem Jahr zum fünften Mal in Erfurt stattfinden wird, hat die Erfurt Tourismus und Marketing GmbH (ETMG) eine neue Kreation geschaffen. Passend dazu präsentiert sich die Puffbohne erstmalig mit einer Kochmütze.



Die limitierte Auflage ist sowohl während der IKA auf dem Messegelände am Stand der ETMG, als auch ab sofort in der Erfurt Tourist Information, Benediktsplatz 1, erhältlich. Schnell sein lohnt sich; die nächsten Plüschbohnen mit der weißen Mütze wird es erst wieder in vier Jahren geben.



Noch ein Tipp: Die ETMG bietet allen Teilnehmern der IKA, die noch mehr über die Puffbohne und die Stadt erfahren möchten, öffentliche Führungen durch die historische Altstadt an. Beginn der kostenfreien Rundgänge in englischer Sprache ist täglich um 14 Uhr am Messestand der ETMG.

Über die Erfurt Tourismus & Marketing GmbH

