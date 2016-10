ERC-Tickets bis Heilig-Drei-König ab heute erhältlich

Am heutigen Mittwoch startet der Vorverkauf für alle Heimspiele des ERC Ingolstadt bis Heilig-Drei-König. Die Eintrittskarten stehen nun in den gängigen Vorverkaufsstellen in der Region 10, im Fairplay Hockey Shop und unter www.erc-ingolstadt.de zur Buchung bereit.



Derbys und Top-Gegner

Mehrere Kracher in der Saturn Arena stehen damit zur Buchung bereit. Zum Beispiel die beiden Derbys gegen München (13. November) und Augsburg (23. November). Auch die Duelle gegen die mehrfachen Deutschen Meister Köln (25. November) und Berlin (26. Dezember) versprechen erstklassiges Eishockey.



Aktionen an Spieltagen

„Auch ansonsten ist beim ERC beste Unterhaltung geboten“, sagt Nicholas Rausch, Ticketmanager des ERC, und verweist auf die Spieltagsaktionen. Gegen Köln erhalten Schüler und Studenten (Student Night) und Kollegen-Runden (After-Work-Hockey) spezielle Vergünstigungen. Am 4. Dezember kommen 800 Schwenninger Fans mit dem Sonderzug. Die Woche darauf gegen Iserlohn ist Familientag, zudem wird ein Spiel des ERC-Nachwuchses zu sehen sein. Am 28. Dezember gegen Bremerhaven steigt dann der letzte Studententag des Jahres.



Panther-Weihnachten

„Wir raten gerade bei den Derbys und den Spielen zwischen den Jahren zur frühen Buchung“, sagt Claudius Rehbein, Direktor Marketing und Kommunikation: „Warum überraschen Sie nicht Ihre Frau und Kinder mit Eintrittskarten und legen ein nagelneues ERC-Trikot des Lieblingsspielers mit dazu? Ein Panther-Packerl unter dem Tannenbaum sorgt für die perfekte Bescherung.“

