Philip Morris Japan ist ein EQUAL-SALARY Arbeitgeber

Philip Morris Japan (PMJ) ist die erste Tochtergesellschaft von Philip Morris, die ausserhalb der Schweiz das EQUAL-SALARY Label erhält. Philip Morris International war der erste multinationale Konzern in der Schweiz, der 2015 für seinen Einsatz für die Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern mit dieser Zertifizierung ausgezeichnet wurde. Damit ist ein weiterer Meilenstein gesetzt, der vom grossen Engagement des Unternehmens für Vielfalt und Integration zeugt.



Nach erfolgreichem Abschluss des Zertifizierungsverfahrens wurde PJM heute in Tokio in Anwesenheit von Hirotaka Ishihara, Staatsminister im Kabinettsamt, und Jean-François Paroz, Schweizer Botschafter in Japan, das EQUAL-SALARY Label von Véronique Goy Veenhuys, Gründerin von EQUAL-SALARY, überreicht.



Bei dieser Gelegenheit erklärte Paul Riley, Präsident von PMJ: "Es erfüllt uns mit grossem Stolz, dass wir dieses Label in Japan erhalten, vor allem deshalb, weil in diesem Land das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern auf 27% geschätzt wird. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir das erste Unternehmen sind, das ausserhalb der Schweiz durch die Stiftung EQUAL-SALARY seit ihrer Gründung im Jahr 2010 zertifiziert wurde."



Raquel Blanc, Vizepräsidentin von Diversity & Inclusion, Philip Morris International fügte hinzu: "Nach diesem Erfolg bestehen unsere nächsten Schritte jetzt darin, das Projekt global auszuweiten. Weitere Märkte bereiten sich schon auf die Zertifizierung im Jahr 2017 vor. Mit einer wachsenden Zahl unserer Tochtergesellschaften zusammenzuarbeiten, damit dieses Zertifikat zum Nachweis der Einhaltung der Lohngleichheit auf der ganzen Welt anerkannt wird, das ist unser Ziel."



Lohngleichheit in der Praxis



Obwohl die meisten Arbeitgeber behaupten, sie würden Frauen und Männer gleich bezahlen, beträgt das geschlechtsspezifische Lohngefälle (Gender Pay Gap) weltweit immer noch rund 23%, in Europa 16.4%, in der Schweiz 15.1% und in Japan 27%.



Das EQUAL-SALARY Zertifizierungsverfahren



Vergleichbar mit einem ISO für Löhne besteht das EQUAL-SALARY Zertifizierungsverfahren aus zwei Phasen. Externen Experten kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Zuerst führt die Universität Genf eine statistische Lohnanalyse zur Erfassung der Lohnpolitik des Kandidatenunternehmens durch. Wenn die Ergebnisse zeigen, dass das geschlechtsspezifische Lohngefälle insgesamt bei unter 5% liegt, wird dann ein Audit bei der SGS (Société Générale de Surveillance) in Auftrag gegeben, welche die Prozesskonformität bescheinigt. In dieser Phase beurteilt SGS sowohl das Commitment des gesamten Unternehmens zur Lohngleichheit als auch die Umsetzungsprozesse. Um niemanden auszuschliessen, werden die Mitarbeitenden durch Interviews und Umfragen mit einbezogen. Dadurch erhalten die Organisationen die Möglichkeit, ihre Lohnpolitik zu überprüfen und zu bestätigen, dass sie Frauen und Männern gleiche Löhne zahlen. Diese praktische Lösung führt zu mehr Transparenz unter gleichzeitiger Wahrung der Vertraulichkeit.



Durch den Erhalt des EQUAL-SALARY Labels ist das Unternehmen in der Lage, sowohl intern als auch extern eine verantwortliche Unternehmensführung zu kommunizieren, was wiederum ein wichtiger Faktor ist, um talentierte Arbeitskräfte zu gewinnen und zu halten.



Unterstützung durch die Schweizerische Eidgenossenschaft



EQUAL SALARY ist eine gemeinnützige Organisation.



Ihre Entwicklung wurde durch die Schweizerische Eidgenossenschaft mit Finanzhilfen unterstützt, die durch das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) vergeben werden.

EQUAL-SALARY

EQUAL-SALARY wurde 2005 ins Leben gerufen und 5 Jahre später in eine Stiftung umgewandelt. Als Präsident fungiert André Schneider, Gründerin und CEO der Stiftung ist Véronique Goy. EQUAL-SALARY hat bis anhin rund 40 Zertifizierungsverfahren durchgeführt, was ungefähr 20'000 Angestellte betrifft. Die meisten der zertifizierten Unternehmen haben ihr Engagement erneuert und damit ihren festen Willen bekräftigt, Fairness zu fördern, um Vetrauen zu schaffen und Respekt den Mitarbeitenden gegenüber zum Ausdruck zu bringen. EQUAL-SALARY ist die erste und einzige Zertifizierung, deren Fokus auf der Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern liegt. Die Stiftung ist Mitglied des UN Global Compact. Im Bericht zum Gender Pay Gap1 wird sie von der Europäischen Kommission anerkennend erwähnt.

