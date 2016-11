Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

Jim Knopf ist ein kleiner farbiger Junge, der auf der winzigen Insel Lummerland lebt. Als Jim größer wird, reicht der Platz einfach nicht mehr. Also muß jemand gehen, beschließt König Alfons der Viertel-vor-Zwölfte. Aber soll das ausgerechnet Emma sein, die Lokomotive von Jims bestem Freund Lukas? Das kann Jim nicht zulassen. Gemeinsam mit dem Lokomotivführer und Emma verläßt er die Insel und macht sich auf zum großen Abenteuer: Durchsichtige Bäume, gestreifte Gebirge, Scheinriesen und Drachen kreuzen seinen Weg. Am Ende kann Jim nicht nur das Rätsel seiner Herkunft lösen, sondern auch die schöne Prinzessin Li Si befreien. Und selbst für die Rückkehr nach Lummerland findet sich noch eine Lösung …



Aufführungstermine am 3. Advent zum Weihnachtsmarkt in Eppstein und am 4. Advent

Samstag, 10. Dezember – Sonntag, 11. Dezember 2016 – jeweils um 15 Uhr

Samstag, 17. Dezember – Sonntag, 18. Dezember 2016 – jeweils um 15 Uhr

Karten nur an der Tageskasse:

Kinder: 5 Euro

Erwachsene: 7 Euro



Darsteller und Produktionsteam:



Jim Knopf: Luise Berger

Lukas: Albert Marthaler

Erzähler: Benjamin Peschke

König Alfons der Viertel vor Zwölfte: Knut Vollmuth

Herr Ärmel: Erich Schlosser

Frau Waas: Juliane Rödl

Bonze: Vanessa Adner

Oberbonze: Nicola Sasse

Wache: Janis Adner

Kaiser von China: Volker Steuernagel

Ping-Pong: Clara Jakobi

Li-Si: Kathleen Mae Sommer

Tur-Tur: Katrin Jakob

Nepomuk: Helga Terzka

Frau Mahlzahn: Linda Kratz

Cowboy: Johanne Berger

Indianer: Johanna Kerth

Holländer: Leonie Steuernagel

Schüler in der Klasse von Frau Mahlzahn:

Marlon Mazza, Louis Neumann, Johannes Richert, Jan Simon, Elena Lepp



Souffleuse: Kerstin Adner

Maske: Katja Seemayer, Kristina Reinhard

Technik: Tim Reinhard, Tobias Grau

Kulissenbild: ALLE

Kostüme: Burgschauspieler

Catering: Martina Reinhard



Chef-Catering Gäste: Bianca Tatzelt



Regie: Florian Schrimpf & Kristin Seemayer

Co-Regie: Linda Kratz

