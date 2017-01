enviaM hilft Auerhammer Metallwerk in Aue beim Energiesparen

Die Auerhammer Metallwerk GmbH in Aue setzt auf moderne Lichttechnik für mehr Energieeffizienz. Das metallverarbeitende Unternehmen nimmt in einer Produktionshalle 117 neue LED-Leuchten in Betrieb. Geplant ist eine jährliche Energieeinsparung von rund 370.000 Kilowattstunden gegenüber den 162 Quecksilberdampflampen, die bisher im Einsatz waren. enviaM als Vertragspartner übernahm die Beratung und Baukoordination. Die technische Umsetzung erfolgte über die ESC Energie Save Consulting GmbH.



Trotz geringerer Leuchtenzahl weist die neue Hallenbeleuchtung eine verbesserte Lichtleistung auf. Zusätzlich kommt eine Lichtsteuerung zum Einsatz, die jede Leuchte separat regeln kann. „Damit beschreiten wir neue Wege beim effizienten Umgang mit Energie und können unsere Ausgaben gleichzeitig signifikant senken", sagt Dr. Reinhard Laag, Geschäftsführer des Auerhammer Metallwerkes. „Unter Berücksichtigung der Investitionskosten erwarten wir eine Einsparung von rund 56.000 Euro. Darüber hinaus verbessern wir unsere Umweltbilanz: Der CO2-Ausstoß reduziert sich um 250 Tonnen pro Jahr."



Für die neue Beleuchtungsanlage übernimmt enviaM eine Garantie. „Wir freuen uns, dass wir dieses Projekt gemeinsam realisieren konnten", sagt Thomas Emmrich, Energiemanager für Großkunden bei enviaM. „Wir unterstützen unsere Kunden mit unserer Expertise, um ein optimales Gesamtkonzept zur effizienten Nutzung von Energie zu liefern."



Da Energieeffizienz für Unternehmen im Zuge der Energiewende immer wichtiger wird, bietet die enviaM-Gruppe neben der klassischen Belieferung mit Gas, Strom und Wärme zunehmend Energiedienstleistungen an, die für Kunden mit hohem Bedarf individuell zugeschnitten werden. Insgesamt gibt es rund 30 verschiedene Produkte und Dienstleistungen, die Unternehmen helfen, ihre Energiebilanz zu verbessern. Im Auerhammer Metallwerk modernisierte enviaM beispielweise eine Schaltanlage, nahm eine Betriebsdatenerfassung vor und unterstützte das Unternehmen bei der Zertifizierung ihres Energiemanagements.

envia Mitteldeutsche Energie AG

Die enviaM-Gruppe ist derzeit gemessen an Umsatz und Absatz der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt rund 1,4 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.500 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam gestalten sie die Energiezukunft für Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die innogy SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen.



Einer Studie des Forschungs- und Beratungsinstituts Conoscope GmbH, Leipzig, zufolge sichert die enviaM-Gruppe rund 1,6 Mrd. € Wertschöpfung und mehr als 16.000 Arbeitsplätze. Jeder Euro, den der Unternehmensverbund als Wertschöpfung ausweist, bewirkt zwei weitere Euro Wertschöpfung. Jeder Arbeitsplatz der enviaM-Gruppe sichert oder schafft mehr als drei weitere Arbeitsplätze.



Die Auerhammer Metallwerk GmbH mit Sitz in Aue stellt hochwertige Metallerzeugnisse für einen weltweiten Markt her. Die Produktpalette umfasst plattierte Werkstoffe, Thermobimetalle sowie mehrlagige Metallbänder und metallische Folien. Das Unternehmen verfügt über fast 200 Jahre Erfahrung bei der Herstellung von nickelhaltigen Legierungen und beliefert diverse Branchen, zum Beispiel die Elektrotechnik/Elektronik, den Automobilbau, die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Energiewirtschaft, die Mess- und Regeltechnik sowie den Maschinen- und Anlagenbau.

