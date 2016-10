enviaM hält an Partnerschaft mit ETC Crimmitschau fest

enviaM und die Eispiraten Crimmitschau setzen ihre Zusammenarbeit für zwei weitere Jahre fort. Mario Grimm, enviaM-Sponsoringverantwortlicher, überreichte am 16. Oktober 2016 den neuen Sponsoringvertrag an ETC-Geschäftsführer Jörg Buschmann.



„Wir blicken stolz auf 15 gemeinsame Jahre mit den Eispiraten zurück. Dank der zahlreichen engagierten Menschen funktioniert das Vereinsleben einwandfrei. Teamarbeit steht hier an erster Stelle. Wir bleiben daher sehr gern weiterhin Hauptsponsor", sagt Mario Grimm.



Neben dem Männerteam des Zweitligisten profitiert auch die Jugend von dem großzügigen Engagement. Der Energiedienstleister beteiligt sich an neuen Heim- und Auswärtstrikots für die Nachwuchsspieler.



Jörg Buschmann schätzt die Unterstützung von enviaM: „Die gute Zusammenarbeit ist über viele Jahre gewachsen und hat sich zu einer echten Partnerschaft entwickelt. Das Engagement in den Jungendmannschaften unterstreicht die Verbundenheit und die Wertschätzung unserer Arbeit. Für dieses Vertrauen in uns sind wir sehr dankbar."



Rund 1800 Fans verfolgten das Spiel gegen den ESV Kaufbeuren. Die spannende Partie endete 5:4 für Crimmitschau. Die Eispiraten landen nach dem zehnten Saisonspiel auf dem elften Platz.

