enviaM-Weihnachtsspenden für Landkreis Bautzen

enviaM unterstützt soziale Einrichtungen und Vereine im Landkreis Bautzen. Unternehmensvertreter überreichen in der Vorweihnachtszeit Spendenschecks in Höhe von 1.250 Euro an folgende Initiativen:





 Der Wassersportverein „ausitzer Seenland" e.V. in Elsterheide erhält 750 Euro für das Inklusionsprojekt „ir sind wir". Die Übergabe findet am 23. November 2016, um 12 Uhr, in der Windspitze 15, 02979 Elsterheide OT Geierswalde statt.

 Der Jugendverein Wartha e.V. erhält 500 Euro. Mit dem Geld werden Sanierungsarbeiten im Jugendclub in Königswartha realisiert. Die Spendenübergabe findet am 2. Dezember 2016, um 17 Uhr, im Schlossweg 5, 02699 Königswartha OT Wartha statt.





„iele helfende Hände sorgen in der Adventszeit für kleine Weihnachtswunder. Dieses liebevolle Engagement kommt von Herzen und ist nicht selbstverständlich. Mit unseren Spenden möchten wir diejenigen unterstützen, die sich großzügig für die Menschen in unserer Region einsetzen", sagt Ralf Hiltenkamp, enviaM-Personalvorstand.



Die enviaM-Gruppe beschert in diesem Jahr 48 Einrichtungen und Vereine in Ostdeutschland mit Weihnachtsspenden in Höhe von rund 32.000 Euro.

envia Mitteldeutsche Energie AG

Die enviaM-Gruppe ist derzeit gemessen an Umsatz und Absatz der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt rund 1,4 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.500 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam gestalten sie die Energiezukunft für Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die innogy SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen.

