Weihnachtsspenden von enviaM und MITGAS für Landkreis Mittelsachsen

enviaM und MITGAS unterstützen soziale Einrichtungen und Vereine im Landkreis Mittelsachsen. Unternehmensvertreter überreichen in der Vorweihnachtszeit Spen-denschecks in Höhe von 2.500 Euro an folgende Initiativen:





Die Kinderarche Sachsen erhält 500 Euro für das Kinder- und Jugendheim Burgstädt. Mit der Spende realisiert die Einrichtung das Projekt „Reitpädagogik". Die Übergabe findet am 28. November 2016, 14 Uhr, in der Beethovenstraße 16, 09217 Burgstädt statt.

Der Förderverein „reunde und Förderer der Pestalozzi-Schule Hartha" e.V. erhält 500 Euro. Dank der Spende können neue Arbeitsmaterialien für die Ganztagsan-gebote in der Grund- und Oberschule angeschafft werden. Die Übergabe findet am 29. November 2016, 9 Uhr, in der Pestalozzistr. 27, 04746 Hartha satt.

Der Förderverein der Europäischen Mittelschule Hartmannsdorf erhält 500 Euro. Mit dem Geld werden Physikprojekte in der Oberschule umgesetzt. Die Übergabe findet am 29. November 2016, 11 Uhr, in der Schulstr. 1, 09232 Hartmannsdorf statt.

Die gemeinnützige Einrichtung „ie Arche" in Waldheim erhält für ihren laufenden Betrieb 500 Euro. Die Übergabe findet am 13. Dezember, 13:30 Uhr, in der Kon-takt- und Beratungsstelle, An der Zschopau 1, 04736 Waldheim statt.

Die AWO Freiberg erhält für die Kindertagesstätte „inderland" 500 Euro. Von der Spende werden neue Außenspielgeräte für die Kindereinrichtung angeschafft. Die Übergabe findet am 15. Dezember 2016, 9:30 Uhr, in der Dr. Wilhelm-Külz-Straße 16a, 09618 Brand-Erbisdorf statt.





„Das ehrenamtliche Engagement mit vielen helfenden Händen gibt es das ganze Jahr. In der Vorweihnachtszeit machen wir uns bewusst, dass es ohne diese Hilfe und Unterstützung nicht ginge. enviaM und MITGAS möchten die Arbeit all derjenigen unterstützen, die sich für andere engagieren und möchten dafür danke sagen mit einer Spende", sagt Maritha Dittmer, Vertreterin der kommunalen Anteilseigner an der enviaM.



Die enviaM-Gruppe beschert in diesem Jahr 48 Einrichtungen und Vereine in Ostdeutschland mit Weihnachtsspenden in Höhe von rund 32.000 Euro.

envia Mitteldeutsche Energie AG

Die enviaM-Gruppe ist derzeit gemessen an Umsatz und Absatz der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt rund 1,4 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.500 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam gestalten sie die Energiezukunft für Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die innogy SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen.



Die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH handelt mit Erdgas, Bioerdgas und Wärme und bietet Energiedienstleistungen an. Darüber hinaus ist MITGAS Vorlieferant für Stadtwerke der Region. Das MITGAS-Grundversorgungsgebiet erstreckt sich über das südliche Sachsen-Anhalt, Westsachsen und Teile Thüringens. Hauptanteilseigner sind die envia Mitteldeutsche Energie AG mit 75,39 Prozent und die VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft mit 24,6 Prozent.

