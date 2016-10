Kolkwitz dominiert beim 13. Städtewettbewerb von enviaM und MITGAS

Mit 277,42 Kilometern sichert sich Kolkwitz Rang eins beim diesjährigen Städtewettbewerb von enviaM und MITGAS. Die Siegprämie von 8000 Euro und weitere 300 Euro für drei richtig beantwortete Fragen beim Energiequiz gehen an den Förderverein der Grundschule Kolkwitz. Er wird damit Geräte für eine Outdoor-Fitnessstrecke anschaffen. Markleeberg radelt mit 276,03 Kilometern auf Platz zwei. Die Kickers 94 Markkleeberg dürfen sich über 6300 Euro für eine neue Flutlichtanlage freuen. Den mit 4300 Euro dotierten dritten Rang belegt Mügeln mit 273,21 Kilometern. Der Verein Meine Bischofsstadt Mügeln e.V. verwendet das Geld für ein neues Spielgerät für den Spielplatz am Anger.



„Mein Glückwunsch gilt allen Teilnehmern unseres Städtewettbewerbs. Ganz gleich welchen Platz sie am Ende belegt haben, alle Kommunen haben einen tollen Zusammenhalt bewiesen. Sie alle haben sich für ein gemeinsames Ziel – den guten Zweck – richtig ins Zeug gelegt. Das war sehr beeindruckend", sagt Dr. Andreas Auerbach, enviaM-Vertriebsvorstand und MITGAS-Geschäftsführer. „Wir sind an jedem Wettbewerbsort herzlich empfangen worden. Deshalb auch ein großes Dankeschön an die Organisatoren vor Ort, die unser Team super unterstützt haben."



Insgesamt nahmen 3820 Teilnehmer aus 25 Städten und Gemeinden die sportliche Herausforderung des Städtewettbewerbs an. Zwischen 1. Mai und 3. Oktober wurden 6266,65 Kilometer auf den Fahrrädern zurückgelegt. Durchschnittlich fuhr jeder Teilnehmer 1,64 Kilometer.



Auch in der Kinderwertung um das „Weiße Trikot" radelte Kolkwitz auf den ersten Platz. Die 89 Kinder schafften 140,73 Kilometer. Platz zwei geht an Mügeln mit 139,48 Kilometern, die von 75 jungen Teilnehmer erstrampelt wurden. Die ebenfalls 75 Nachwuchsradler aus Lauter-Bernsbach erreichten mit 138,70 Kilometern den dritten Platz.



Die Ergebnisse sind im Internet unter www.städtewettbewerb.de abrufbar.

Die enviaM-Gruppe ist derzeit gemessen an Umsatz und Absatz der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt rund 1,4 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen.



Die MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH handelt mit Erdgas, Bioerdgas und Wärme und bietet Energiedienstleistungen an.

