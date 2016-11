Finalisten "enviaM - Musik aus Kommunen" zu Gast in Halle

Der finale Abschluss des Musikwettbewerbs „enviaM - Musik aus Kommunen" findet dieses Jahr am 12. November 2016 in Halle (Saale) statt. Die Landessieger aus Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt spielen ab 18:00 Uhr um den Gesamtsieg in der Georg-Friedrich-Händel-Halle.



Aus Sachsen reist das Ensemble „Hot Strings Company" von der Leipziger Johann-Sebastian Bach Musikschule an. Vom Konservatorium Cottbus zeigt das brandenburgische Trio „Tonika" sein musikalisches Können. Das „Duo Pianetto" des Konservatoriums Georg Philipp Telemann Magdeburg und der Landkreis Börde Kreismusikschule Wolmirstedt tritt für Sachsen Anhalt auf.



Den Gesamtsieger ermittelt an diesem Abend eine achtköpfige fachkundige Jury. Dieser darf sich über ein Preisgeld von 2000 Euro freuen. Den musikalischen Rahmen bildet die Deutsche Streichphilharmonie unter der Leitung von Wolfgang Hentrich. Im jüngsten Spitzenorchester Deutschlands sind die besten Streichinstrumentalisten aus Musikschulen der gesamten Bundesrepublik versammelt.



Tickets für die Veranstaltung können an der Abendkasse erworben werden. Weitere Informationen und Bilder zum Wettbewerb gibt es unter www.musik-aus-kommunen.de.



Der Musikwettbewerb „enviaM – MUSIK AUS KOMMUNEN" ist eine gemeinsame Initiative von enviaM, dem Verband deutscher Musikschulen, den Landesverbänden der Musikschulen in Sachsen und Brandenburg sowie den Musikschulen in Sachsen-Anhalt. Seit 2007 fördert enviaM damit den musikalischen Nachwuchs in Ostdeutschland.

envia Mitteldeutsche Energie AG

Die enviaM-Gruppe ist derzeit gemessen an Umsatz und Absatz der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt rund 1,4 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.500 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam gestalten sie die Energiezukunft für Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die innogy SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen.

