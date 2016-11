Skispringen: Skiverband FIS gibt grünes Licht für die neue Titlis Schanze

Die neu renovierte Gross-Titlis-Schanze erhält viel Lob von den Delegierten des Internationalen Skiverbandes FIS. Anlässlich der offiziellen Inspektion der Weltcupschanze in Engelberg durch Delegierte der FIS, des Schweizerischen Skiverbandes und des Organisationskomitees erhielt die neue Weltcupanlage nur Lob und Anerkennung. Der FIS Chefinspektor Pierre Bailly zeigte sich beeindruckt: "In Engelberg ist eine der modernsten Skisprunganlagen der Welt entstanden. Gleichzeitig konnte ihr unvergleichlicher Charakter erhalten werden."



Daumen hoch!



Sie haben genau hingeschaut. Bevor die grösste Skisprungschanze der Schweiz zertifiziert werden konnte, schritten die Verantwortlichen die komplett eingeschneite Titlis Schanze von ganz oben bis hinunter in den Auslauf ab und kontrollierten akribisch jedes Detail. Mit Wasserwaage und Massband wurde die ganze Anlage eingehend inspiziert, kontrolliert und mit Plänen und Vorgaben verglichen. Alle waren mehr als zufrieden. "Das Bauteam und die Verantworlichen vom OK haben einen tollen Job gemacht ", bestätigt Berni Schödler, Cheftrainer der Schweizer Skispringer, bei der Abnahme der Schanze."Wir freuen uns auf spektakuläre Wettkämpfe in Engelberg und hoffen natürlich auf gute Leistungen unserer Athleten". Die Freigabe für den FIS Skisprung Weltcup Engelberg war schlussendlich eine Formsache.



Die Sprunganlage schmiegt sich wie eh und je diskret an den Hang direkt im Klosterdorf. Nirgendwo sonst kommen sich Athleten und Fans so nahe wie in Engelberg, keine andere Sprunganlage der Welt ist so einfach zu erreichen. Die vielleicht auffälligste Neuerung ist eine erweiterte Lichtanlage, welche auch spektakuläre Springen in der Dunkelheit ermöglicht. "Trotz umfassender Modernisierung hat die eindrückliche Anlage ihre Eigenheiten nicht verloren", freut sich auch der technische Leiter Hubert Mathis.



Der internationale Skiverband FIS ist mit dem Umbau sehr zufrieden



3 Millionen Franken hat Engelberg in die Umgestaltung der Skisprunganlage investiert und stellt damit den weltbesten Skispringern eine neue Bühne für die Ausübung ihres Sports bereit. Die Hauptarbeiten sind beim Anlauf und Schanzentisch angefallen. Der Punkt, wo die Skispringer am Wochenende vom 17. und 18. Dezember 2016 zu ihrem Flug abheben, ist gegenüber der bisherigen Anlage um rund vier Meter nach hinten verlegt und zwei Meter höher gebaut worden. Dadurch ist der Schanzentisch zwar etwas kürzer geworden, dafür entspricht der Anlauf nun den gängigen Normen des Internationalen Skiverbandes. Fest installiert bleibt in Zukunft die Anlaufspur, die mit einem integrierten Kühlsystem ausgestattet ist.



Neuheit in Engelberg: Nachtspringen



In Engelberg freut man sich auf hochklassige Wettkämpfe und ein rauschendes Skisprungfest. Zum ersten Mal in der Geschichte findet das Skispringen bei Dunkelheit statt und wird dadurch noch spektakulärer. Am Wochenende des 17. und 18. Dezembers 2016 wird die gesamte Weltelite des Skisprungsports in Klosterdorf erwartet.



Wettkampfprogramm Weltcup



Freitag, 16. Dezember 2016

14.00 Uhr Offizielles Training (2 Durchgänge)

17.00 Uhr Qualifikation



Samstag, 17. Dezember 2016

15.00 Uhr Probedurchgang

16.00 Uhr 1. Durchgang

anschliessend Finaldurchgang und Siegerehrung



Sonntag, 18. Dezember 2016

12.30 Uhr Qualifikation

14.00 Uhr 1. Durchgang

anschliessend Finaldurchgang und Siegerehrung

Änderungen vorbehalten gemäss FIS Startzeiten-Koordinierung. Zeitverschiebungen sind möglich.



Rahmenprogramm

Rund ums Skispringen gibts weitere Events und Parties im Gelände und im Dorf. Die Festwirtschaft auf dem Schanzengelände ist samstags ab 13.30 Uhr und sonntags ab 11.30 Uhr geöffnet!



Wettkampfprogramm Continental Cup



Dienstag, 27. Dezember 2016

14.30 Uhr Offizielles Training (2 Durchgänge)

15.30 Uhr Probedurchgang

17.00 Uhr 1. Durchgang

anschliessend Finaldurchgang und Siegerehrung



Mittwoch, 28. Dezember 2016

12.00 Uhr Probedurchgang

13.00 Uhr 1. Durchgang

anschliessend Finaldurchgang und Siegerehrung



Alle Startzeiten vorbehältlich der FIS Startzeiten-Koordinierung. Zeitverschiebungen sind möglich.

Der Eintritt für den FIS Skisprung Continental Cup ist frei.

