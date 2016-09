Engel & Völkers Investment Consulting vermittelt Einzelhandelsportfolio an EOS Immobilienworkout GmbH

.





Einzelhandelsimmobilien befinden sich in Wismar, Weidenberg, Haste, Gosslar, Aue, Höchstadt und Saalfeld

Die neun Objekte mit rund 10.500 Quadratmetern stammen aus einem NPL-Verkaufsmandat

Weitere Einzelhandels-Mandate aus dem NPL-Bereich sind in der Pipeline





Engel & Völkers Investment Consulting GmbH (EVIC) hat ein Einzelhandelsportfolio im Zuge eines strukturierten Verkaufsprozesses an eine Besitzgesellschaft der EOS Immobilienworkout GmbH, die auf B- und C-Lagen spezialisiert ist, vermittelt. Die neun Objekte in Wismar, Weidenberg, Haste, Gosslar, Aue, Höchstadt und Saalfeld stammen aus einem NPL-Verkaufsmandat und verfügen über eine Gesamtmietfläche von rund 10.500 Quadratmetern. Der durchschnittliche Leerstand beträgt 25 Prozent, die Restmietlaufzeit (WALT) rund vier Jahre. Einzelhandelsmieter sind unter anderem der Lebensmittel-Discounter NORMA, der Textileinzelhändler NKD, der Textil-Discounter KIK, das Bekleidungsunternehmen New Yorker und der Lebensmitteldiscounter NP.



„Der Käufer sieht sehr gutes Nachvermietungspotenzial für die Objekte und Lagen und hat ein deutschlandweites Asset Management-Netzwerk, um die Immobilien zu betreuen“, kommentiert Thorsten Brogt, Leiter Disstressed Debt / Opportunity Real Estate Funds bei EVIC.



EVIC hatte Anfang 2016 sein Geschäftsmodell um den Bereich Non Performing Loans (NPL) ausgeweitet und im Frühjahr dieses Jahres von einem NPL-Asset-Manager ein Mandat für eine bundesweite Vermarktung bekommen. Das Mandat beinhaltete den Verkauf über das deutschlandweite Maklernetzwerk von Engel & Völkers von 17 Immobilien. Die Immobilien befinden sich hauptsächlich an westdeutschen B- und C-Standorten und bestehen aus Fachmarktzentren, reinen Einzelhandelsimmobilien und gemischt genutzten Immobilien.



„Durch Abschluss dieser Transaktion konnten wir unsere Kompetenz im Bereich NPL- Portfoliotransaktionen unter Beweis stellen“, kommentiert Kai Wolfram, Geschäftsführender Gesellschafter der Engel &Völkers Investment Consulting. „Weitere Mandate sind in der Pipeline und wir sind zuversichtlich, mit der Vermarktung kurzfristig zu starten.“



EOS Immobilienworkout GmbH



2006 gegründet, bietet EOS Immobilienworkout seinen Kunden ein Full-Service-Paket rund um die Bewertung und Abwicklung inkassofähiger, grundpfandrechtlich gesicherter Darlehensverhältnisse an – als Kauf oder zur Abwicklung auf Treuhandbasis. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Mülheim und betreut Kunden aus dem gesamten Bundesgebiet.





Über die Engel & Völkers AG

Die Engel & Völkers Investment Consulting GmbH (EVIC) wurde im Januar 2014 als Dachgesellschaft des bundesweit mehr als 300 Büros umfassenden Maklernetzwerkes von Engel & Völkers in Deutschland gegründet. Sie fokussiert sich auf die Strukturierung von Verkaufstransaktionen für Immobilienportfolios im Wege von Einzelobjekt- und Teilportfolioverkäufen, den strukturierten Aufbau von Immobilienportfolios für institutionelle Investoren sowie damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Analyse und Bewertung. Die Geschäftsaktivitäten der EVIC erstrecken sich sowohl auf Gewerbeimmobilien der unterschiedlichsten Art wie auch auf Wohnimmobilien und NPL Mandate.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren