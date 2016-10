Das EBZ öffnet seine Türen

Das Energieberatungszentrum Stuttgart e.V. (EBZ) bietet am 8. Oktober 2016 beim Tag der offenen Tür Gebäudebesitzern und Interessierten von 10 bis 16 Uhr die Möglichkeit, das Beratungsangebot des EBZ in der Praxis zu erleben.



Ob neues Heizungskonzept, Informationen zu Fördermöglichkeiten oder Hilfe bei der Einhaltung von Gesetzen – das Energieberatungszentrum Stuttgart e.V. informiert und unterstützt während des gesamten Prozesses der Gebäudesanierung und Modernisierung. „Wir haben es uns im Rahmen des Stuttgarter Energiekonzepts zum Ziel gesetzt, die Energieeffizienz zu erhöhen und den Einsatz erneuerbarer Energien bei der Gebäudemodernisierung und Neubauten voranzubringen“, betont Ulrich König, Geschäftsführer des EBZ. Ganz im Zeichen des Stuttgarter Sanierungsstandards werden daher während des Tages ausgewählte Sanierungsobjekte in der Region präsentiert. Eine thematische Einstimmung und erste Objektpräsentationen erfolgen ab 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten des EBZ. Anschließend können zwei weitere Gebäude vor Ort besichtigt werden. Während der Begehungen eröffnen sich dabei zahlreiche Möglichkeiten, sich in Gesprächen mit den Hauseigentümern, unabhängigen Beratern des EBZ und den Architekten der besichtigten Objekte beispielsweise rund um die Themen Energiesparen, erneuerbare Energien oder Wärmedämmung zu informieren.



Gute Vorbereitung ist die halbe Miete



Wer vorhat, im nächsten Jahr ebenfalls Modernisierungsmaßnahmen an seinen Objekten durchzuführen, der erhält am Tag der offenen Tür alle nötigen Informationen, um rechtzeitig mit der Planung des Projektes beginnen zu können. Das EBZ steht dabei als zentrale Koordinationsstelle zur Verfügung und berät seine Kunden besonders hinsichtlich der individuellen Fördermöglichkeiten. Kurzentschlossene können sich entweder per E-Mail unter info@ebz-stuttgart.de oder per Fax 0711.6156555-11 noch einen der Restplätze für die Bustour mit Gesprächsgelegenheit am 8. Oktober sichern.

Über Energieberatungszentrum Stuttgart e. V. (EBZ)

Als die lokale Energieagentur in Stuttgart und Regionalpartner der Deutschen Energie- Agentur (dena) gilt das Energieberatungszentrum Stuttgart e.V. als gelungenes Beispiel für die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Verwaltung und privaten Gruppen. Seit seiner Gründung 1999 wirkt das EBZ aktiv bei der Umsetzung der Energiewende in Stuttgart mit und bietet als gemeinnütziger Verein eine unabhängige und kompetente Anlaufstelle für alle, die eine Modernisierung eines Gebäudes planen.

