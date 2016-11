Besser Wohnen mit Fußbodenheizung

Die Bernauer Straße in Berlin gehört ganz sicher zu den eindrucksvollsten Gedenkstätten Deutschlands. Hier entstehen moderne Wohnbauten, die in ihrer Architektur der Bedeutung des historischen Standortes gerecht werden. Sie wurden von der Niber Realty GmbH in Zusammenarbeit mit den Berliner Architekten Kuhn & Co. entwickelt und projektiert.



Eines der exklusiven Wohn- und Gewerbeobjekte ist die Bernauer Straße 49 mit 12 exklusiven Eigentumswohnungen sowie zwei Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss. Zum energetisch-ökologischen Gesamtkonzept, das einen hohen Nutzungskomfort bei vergleichbar niedrigem Energieverbrauch zum Ziel hat, trägt modernste Haustechnik bei. Als ideales Wärmeverteilsystem für das Gebäude kam eine Fußbodenheizung zum Einsatz. Sie kann durch die Nutzung der gesamten Fußbodenfläche mit einer Vorlauftemperatur von 35 °C betrieben werden – selbst bei sehr niedrigen Außentemperaturen.



Aufeinander abgestimmte Komponenten



Zuständig für die Umsetzung war das Unternehmen Perdomo GmbH aus Berlin, das bei der Fußbodenheizung auf die optimal aufeinander abgestimmten Systemlösungen von EMPUR setzte. Zum Einsatz kamen auf rund 1.100 Quadratmetern Fläche die PUR-THERM Verbundplatte 'Kompakt 30' und die PUR-THERM Rollplatte ‘Turbo Cube 30‘. Diese Hartschaum-Wärmedämmung besitzt eine sehr niedrige Wärmeleitfähigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit. Die Verbundplatte ‘Kompakt 30‘ überzeugt überdies durch eine hervorragende Druckfestigkeit größer 100 kPA.



Die Verlegung der PUR-THERM Platten bzw. Rollplatten erfolgte einfach und zeitsparend. Durch den einseitigen Folienüberstand werden sie mit einer Überlappung verlegt, wodurch später Feuchtigkeitseintrag über die Zwischenräume beim Einbringen des Estrichs vermieden wird. Auf der hochreißfesten Mehrschicht-Verbundfolie mit einseitigem Folienüberstand finden die Tackernadeln sicheren Halt.



Sicherheit durch Qualität



Mit dem Markenheizrohr KLIMAPEX PE-Xa 15 x 1,8 Millimeter wählten die Entscheider ein Polyethylen-Heizungsrohr von EMPUR, das besonders widerstandsfähig gegen Verformungen und äußere Einflüsse ist sowie unempfindlich gegen Spannungsrissbildung. Zudem weist das hochwertige 5-Schicht-Kunststoffrohr eine außergewöhnlich hohe Diffusionsdichte auf, deren Werte weit unter den Anforderungen der DIN 4726 liegen. Gleichzeitig ermöglicht es größtmögliche Flexibilität auf der Baustelle, weil es sich sehr leicht verarbeiten lässt.



Pro Wohn- und Gewerbeeinheit gibt es einen EMPUR Heizkreisverteiler. Die Raumtemperatur wird mit Thermostaten in jedem einzelnen Raum individuell eingestellt.

