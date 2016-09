Emirates führt attraktive Vorausbuchungstarife ein: Frühbucher sparen bis zu 1.600 Euro in der Business Class

Die vielfach ausgezeichnete Business Class von Emirates zum Bestpreis erleben: Die internationale Fluggesellschaft führt Frühbucherrabatte für die Business Class ein und ermöglicht Passagieren, die Welt komfortabel und stilsicher zu entdecken und dabei zu sparen. Das neue ganzjährige Angebot gilt ab sofort und für alle Reiseziele im weltweiten Streckennetz.



Durch die Vorteilstarife kommen nun noch mehr Reisende in den Genuss der renommierten Business Class von Emirates. Das Business-Class-Erlebnis beinhaltet neben dem hohen Maß an Komfort an Bord auch einen kostenlosen Chauffeur-Service, Zugang zu exklusiven Flughafen-Lounges, eine großzügige Freigepäckmenge von 40 Kilogramm und Amenity Kits der Luxusmarke Bvlgari auf Nachtflügen. Darüber hinaus können Emirates-Kunden Meilen im Vielflieger-Programm Emirates Skywards sammeln.



Emirates bietet verschiedene Frühbucherrabatte an, die nach folgenden Zeitfenstern gestaffelt sind: 30 bis 59 Tage, 60 bis 89 Tage und über 90 Tage. Die Vergünstigungen variieren je nach Destination mit Einsparungen von bis zu 1.600 Euro (Preisbeispiel für Hin- und Rückflugticket von Deutschland nach Dubai). Emirates bietet Reisenden ab Deutschland zehn tägliche Flüge von Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg nach Dubai. Von dort haben die Passagiere ideale Anschlüsse zu Zielen auf allen Kontinenten.



Das neue Business-Class-Angebot ab Deutschland ist beispielsweise nach Dubai ab 2.011 Euro, zu bevorzugten Ferndestinationen wie Sydney ab 3.840 Euro buchbar. Beliebte Flitterwochen-Ziele im Indischen Ozean sind in der Business Class ab 2.696 Euro nach Mauritius und ab 2.319 Euro auf die Malediven erhältlich. Emirates-Kunden können Asiens pulsierende Metropolen, zum Beispiel Bangkok ab 2.002 Euro, Singapur ab 2.009 Euro, Peking ab 1.894 Euro oder Tokio ab 2.406 Euro entdecken und dabei den Komfort von Business-Class-Sitzen erleben, die sich zu einem bequemen Flachbett verwandeln lassen. Urlaubsziele wie Phuket oder Colombo sind bereits ab 2.402 Euro beziehungsweise ab 2.214 Euro buchbar.



Die Preise sind jeweils pro Person für den Hin- und Rückflug in der Business Class und beinhalten sämtliche Steuern und Gebühren. Die Tarife unterliegen speziellen Bedingungen sowie eingeschränkter Verfügbarkeit und können online auf www.emirates.de, telefonisch unter 069 945 19 20 00 oder im Reisebüro gebucht werden (Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben). Weitere Informationen zu den Frühbucherangeboten von Emirates unter folgendem Link: http://www.emirates.com/de/german/offers/3557779/book-early-and-pay-less?intc_type=offers-featured&intc_name=book_early_and_pay_less&intc_creative=link&intc_location=home



Emirates verbindet mit jeweils drei täglichen Liniendiensten ab Frankfurt und München sowie jeweils zwei täglichen Flügen ab Düsseldorf und Hamburg Menschen und Orte auf der ganzen Welt. Die Fluggesellschaft mit Sitz in Dubai unterstützt erstklassige Sportevents und Kulturveranstaltungen und ist eine der weltweit bekanntesten Airline-Marken. Das Streckennetz umfasst 154 Destinationen in 82 Ländern auf sechs Kontinenten. Emirates fliegt seit 1987 ab Deutschland, inspiriert zum Reisen und fördert Handelsbeziehungen weltweit. Emirates betreibt zwei der drei täglichen Verbindungen ab Frankfurt sowie alle täglichen Flüge ab München und Düsseldorf mit seinem Flaggschiff Airbus A380. An Bord der modernen und effizienten Flotte von 246 Großraumflugzeugen bietet Emirates seinen Gästen vielfach ausgezeichneten Komfort und Service sowie freundliches Kabinenpersonal aus über 135 Ländern. Die Frachtdivision Emirates SkyCargo transportiert aus Deutschland Exportgüter wie Elektronik, Arzneimittel, Auto- und Ersatzteile in Märkte im Nahen und Mittleren Osten, Afrika und Asien sowie Mexiko. Am Boden verbindet Emirates jedes Jahr Millionen von Menschen durch die zur Firmengruppe gehörenden Unternehmen, darunter der Reiseveranstalter Emirates Holidays und der Destination-Management-Anbieter Arabian Adventures. Weitere Informationen unter www.emirates.de, www.facebook.com/emirates und www.google.de/+emirates.

