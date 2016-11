Emirates bietet LinkedIn-Lernkurse im Bordunterhaltungssystem an

Emirates startet Partnerschaft mit LinkedIn: Ab sofort bietet das vielfach ausgezeichnete Bordunterhaltungsprogramm von Emirates, ice, auch ausgewählte LinkedIn-Lernkurse an. Emirates ist die weltweit erste Fluggesellschaft, die ihren Gästen an Bord solche Kurse zur Verfügung stellt.



Das Angebot ist Teil des Versprechens von Emirates, an Bord neue und vielfältige Unterhaltungsinhalte zu bieten. Mit einer Dauer von 20 Minuten bis zu zwei Stunden beinhalten die kostenlosen und von Experten geführten LinkedIn-Trainingseinheiten Themen wie Mitarbeiterführung, Marketing, kreativer Lifestyle, Stress-Management oder Produktivität am Arbeitsplatz. Fluggäste, die ihre Fotografiekenntnisse erweitern möchten, erhalten Tipps vom Profifotografen. Die LinkedIn-Kurse werden regelmäßig aktualisiert und erweitert.



Dieses Jahr wurde Emirates bei den Skytrax World Airline Awards zum zwölften Mal in Folge für das weltbeste Bordunterhaltungssystem ausgezeichnet. Die LinkedIn-Kurse ergänzen das aktuelle Unterhaltungsangebot mit bis zu 2.600 Kanälen – darunter die neusten Blockbuster, Filmklassiker, TV-Serien, ein eigenes Kinderprogramm sowie eine umfangreiche Musikbibliothek und Spiele. Derzeit wird auf 85 Prozent der gesamten Emirates-Flotte, darunter an Bord aller A380-Jets, kostenloses WLAN angeboten. Zudem sind 108 Flugzeuge mit live TV ausgestattet, das live Nachrichten und Sport zeigt.





Emirates Airlines - Direktion für Deutschland

Emirates verbindet mit jeweils drei täglichen Liniendiensten ab Frankfurt und München sowie jeweils zwei täglichen Flügen ab Düsseldorf und Hamburg Menschen und Orte auf der ganzen Welt. Die Fluggesellschaft mit Sitz in Dubai unterstützt erstklassige Sportevents und Kulturveranstaltungen und ist eine der weltweit bekanntesten Airline-Marken. Das Streckennetz umfasst 154 Destinationen in 83 Ländern auf sechs Kontinenten. Emirates fliegt seit 1987 ab Deutschland, inspiriert zum Reisen und fördert Handelsbeziehungen weltweit. Emirates betreibt zwei der drei täglichen Verbindungen ab Frankfurt sowie alle täglichen Flüge ab München und Düsseldorf mit seinem Flaggschiff Airbus A380. An Bord der modernen und effizienten Flotte von 248 Großraumflugzeugen bietet Emirates seinen Gästen vielfach ausgezeichneten Komfort und Service sowie freundliches Kabinenpersonal aus über 135 Ländern. Die Frachtdivision Emirates SkyCargo transportiert aus Deutschland Exportgüter wie Elektronik, Arzneimittel, Auto- und Ersatzteile in Märkte im Nahen und Mittleren Osten, Afrika und Asien sowie Mexiko. Am Boden verbindet Emirates jedes Jahr Millionen von Menschen durch die zur Firmengruppe gehörenden Unternehmen, darunter der Reiseveranstalter Emirates Holidays und der Destination-Management-Anbieter Arabian Adventures. Weitere Informationen unter www.emirates.de, www.facebook.com/emirates und www.google.de/+emirates.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren