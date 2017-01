Eloma GmbH: Mark Joseph Müller wird Nachfolger von Dr. Hilmar Rudloff

Der Spezialist für professionelles Kochen und Backen aus Maisach hat seit dem 01. Januar 2017 einen neuen Geschäftsführer. Mark Joseph Müller übernimmt die Aufgaben von Dr. Hilmar Rudloff, der Eloma zum 31. Dezember 2016 verlassen hat.



„Die bestehende enge Partnerschaft mit den Kunden, Händlern und Servicepartnern ist die Grundlage für die über 40-jährige Erfolgsgeschichte des Unternehmens. Gemeinsam mit meinem Team freue ich mich sehr darauf, dies weiter zu intensivieren und unseren Kunden wie gewohnt mehr Wert durch Qualität zu liefern“, so Mark Joseph Müller zu seiner neuen Aufgabe.



Herr Müller verfügt über eine langjährige Expertise im internationalen Vertrieb und Marketing von erklärungsbedürftigen Investitionsgütern in der Automotive-Branche und im Bereich Interior Design. Diese Erfahrungen sind ideale Voraussetzungen, um die starke Marktpositionierung der Marke Eloma und der gesamten Produktpalette zu behaupten und weiter auszubauen. „Bei der Umsetzung dieser Ziele kann ich mich auf ein eingespieltes Team verlassen, und gemeinsam werden wir die Zukunft von Eloma gestalten.“

Eloma GmbH - Innovative Koch- und Backtechnik

Die Eloma GmbH ist einer der führenden Hersteller von Kombidämpfern und Ladenbacköfen für den Profibereich. Die Firmenphilosophie "100 Prozent Made in Germany" garantiert höchste Qualität sowohl für die Geräte als auch für alle in der heutigen Küche erforderlichen Prozesse. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet, und gehört seit 2007 zur internationalen Ali Group. Eloma liefert in über 65 Länder weltweit. Weitere Informationen unter www.eloma.com.



Die Ali Group wurde 1963 von Luciano Berti als italienischer Konzern mit Hauptsitz in Mailand gegründet. Die Tochtergesellschaften des Unternehmens decken die Entwicklung, Produktion, Vermarktung und den Service eines breiten Sortiments an kommerzieller und institutioneller Großküchentechnik ab. Die Produkte und Dienstleistungen der Ali Gruppe werden u.a. in führenden Hotelketten, Restaurants, Krankenhäusern, Schulen, Flughäfen und Kantinen eingesetzt. Die Ali Group mit ihren 77 globalen Marken beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter in 33 Ländern und ist gemessen am Umsatz einer der weltweit größten Konzerne der Großküchenindustrie. Die Gruppe hat 58 Produktionsstätten in 14 Ländern und Vertriebs- und Servicegesellschaften in Europa, Nord- und Süd-amerika sowie im Mittleren Osten und der Region Asien-Pazifik. Weitere Informationen über Produk-te und Dienstleistungen der Ali Group finden Sie unter www.aligroup.com.



