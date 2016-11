Pass auf, was Du isst! Der Gewinner des Electrolux Ideas Lab 2016 steht fest

Menschen dazu zu bringen, nachhaltiger und gesünder zu essen – das war das Motto des diesjährigen Electrolux Ideas Labs. Das zeitgemäße Konzept „WatchYourself“ von Hannes Lung überzeugt die Jury und gewinnt den Electrolux Ideas Lab Wettbewerbs. Die Idee: Ein smartes Gerät, das wie eine Armbanduhr getragen wird, scannt Lebensmittel direkt im Supermarkt und projiziert dazu passende Rezepte direkt auf die Hand.



Wie lassen sich Menschen auf der ganzen Welt dazu inspirieren, gesünder, nachhaltiger und geschmackvoller in der eigenen Küche zu kochen? Diesem Aufruf von Electrolux, sich mit eigenen Ideen und Konzepten dem Thema anzunehmen und Lösungen zu präsentieren, folgten über 500 Teilnehmer. Mehr als 40.000 User stimmten dann für ihren jeweiligen Favoriten und wählten die zehn Finalisten. Hannes Lung aus Estland überzeugte die Electrolux Jury im Finale mit seinem Smartwatch Konzept “WatchYourself”.



Navigation im Essensdschungel



Light-Joghurt, fettreduzierter Käse oder Putensalami. Nicht alles, was gesund klingt, ist es auch. Für den Durchblick im Lebensmittelangebot sorgt “WatchYourself” von Hannes Lung, Produktdesignstudent aus Estland. Ein fotografisches Auge an der Smartwatch scannt und analysiert das Produkt vor Ort im Regal. Mittels eines roten, gelben oder grünen Ampelsignals gibt “WatchYourself” dann dem User ein Signal, ob das Produkt zum individuellen Ernährungsprofil passt. Dafür gibt der Nutzer zuvor seinen Speise- und Bewegungsplan in das Gerät ein. Seine innovative Idee soll das Einkaufen nicht nur vereinfachen, sondern auch zu einer gesunden Ernährungsweise beitragen.



“Die Beteiligung am ersten Electrolux Ideas Lab war großartig”, freut sich MaryKay Kopf, Chief Officer Marketing bei Electrolux. „All die inspirierenden Ideen gaben uns eine tolle Möglichkeit, einen Einblick in die kreativen Köpfe auf der ganzen Welt zu erhalten und ihre ganz persönlichen Lösungen für ein besseres Essverhalten sowie ein gesünderes Leben kennenzulernen. Das Gewinnerkonzept überzeugte besonders durch seinen ganzheitlichen Ansatz. Der Teilnehmer war in der Lage, sich in die Sichtweise des Konsumenten zu versetzen und tägliche Herausforderungen beim Thema Lebensmittelkauf zu lösen – eine Aufgabe, vor der besonders Eltern oft stehen. „WatchYourself“ ist eine Erfindung, die alle eingespannten Eltern begeistern würde“, erklärt Kopf.



Das Gewinnerkonzept ist zu sehen unter: https://www.electroluxideaslab.com/



Nachhaltige und kreative Ideen



Der Gewinner aus Estland kann sich nun neben einem Preisgeld von 10.000 Euro auch über eine VIP-Woche in Stockholm freuen. In der Start-Up Hauptstadt Schwedens wartet ein kreativer Austausch mit Electrolux Experten sowie kollegiales Networken mit den erfolgreichsten Start-Ups Skandinaviens auf ihn.



Neben Hannes Lung erreichten auch folgende neun weitere Teilnehmer mit ihren Konzepten die finale Runde des Electrolux Ideas Labs.



YouCook

Die Smartphone App für köstliche Gerichte – mit Lebensmitteln, die Zuhause vorhanden sind.



VeggiPrinter

Ein Essensdrucker für vegetarische Lebensmittel – mit leckerem Fleischgeschmack.



Galef

Eine intelligente Flasche, die auf Flüssigkeitszufuhr und Zuckerkonsum aufmerksam macht.



Tick-Tech Clip

Nie wieder abgelaufene Lebensmittel im Kühlschrank.



Taze

Die App generiert Rezepte aus allen Lebensmitteln, die im Kühlschrank zu finden sind.



Panda

Der 3-D-Drucker ist ideal für Menschen, die ihre Essensgewohnheiten ändern möchten, aber nicht ihren Lebensstil.



KitchenBook

Macht aus dem Kochen eine gesellige Erfahrung und lädt dazu ein, gemeinsam zu kochen und Essen zu teilen.



LunchBox

Das Food-Sharing Netzwerk erlaubt es auch Menschen mit stressigem Alltag leckere Gerichte für Zuhause zu zaubern.



Cooquit

Die App vernetzt talentierte Hobbyköche mit Food-Afficionados.



