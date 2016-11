Yanni Regäsel fällt länger aus

Eintracht Frankfurt wird voraussichtlich lange Zeit auf ihren Rechtsverteidiger Yanni Regäsel verzichten müssen. Der 20-Jährige leidet unter starken Schmerzen im Hüftbereich, die ihn in der vergangenen Woche zu weiterführenden Untersuchungen beim Spezialisten Prof. Dr. Michael Dienst in der OCM (Orthopädische Chirugie München) veranlasst haben. Die Diagnose erfordert eine Arthroskopie am rechten Hüftgelenk, welche am 5. Dezember vorgenommen wird. Leider ist bei dieser Verletzung von einer Ausfallzeit von vier bis sechs Monaten auszugehen, sodass ein vorzeitiges Saisonende für Yanni Regäsel nicht auszuschließen ist.



„Wir drücken Yanni die Daumen und hoffen, dass er schnell wieder fit wird“, sagt Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner: „Bei Prof. Dr. Dienst ist er in den besten Händen, sodass wir uns sicher sind, dass ein optimaler Heilungsverlauf eintreten wird.“ Regäsel hat in der laufenden Saison beim Zweitrundenpokalspiel gegen Ingolstadt in der Eintracht-Startelf gestanden. Bislang stand der gebürtige Berliner, der in der Winterpause der vergangenen Saison zur Eintracht kam, elf Mal für die SGE auf dem Platz.

