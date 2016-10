Neue Adler App: Ganz nah dran sein an der Eintracht

Ganz nah dran sein an der Eintracht, leichtgemacht wie nie! Die Saison 2016/2017 ist in vollem Gange und ab sofort haben alle Fans des Fußball-Bundesligisten die Möglichkeit, mit der neuen Adler App die Geschehnisse rund um ihre Eintracht aus erster Hand und immer brandaktuell zu verfolgen. Seit dem 11. Oktober 2016 ist die mobile App für iOS- und Android-Smartphones und -Tablets, die gemeinsam mit Partner LAOLA1 Multimedia GmbH realisiert wurde, im App Store von Apple und im Google Play Store kostenlos erhältlich.



Am Spieltag nichts verpassen – immer auf dem Laufenden sein



Die neue App des Traditionsvereins bietet unter anderem ein Match Center mit allen Fakten rund um den aktuellen Spieltag, einen umfassenden LIVE-Bereich mit Live-Ticker, Spielberichten und Statistiken sowie alle Spiele der Eintracht wie auch alle Spiele des Spieltages auf einen Blick. Der Social Hub bietet zudem die Möglichkeit, sämtliche Social-Media-Aktivitäten des Klubs im Blick zu behalten. Detaillierte Infos zu Spielern, Trainer- und Betreuerstab sowie dem lebenden Eintracht-Maskottchen, Attila, können jederzeit abgerufen werden. Bequem die Tickets für die nächsten Spiele kaufen oder im Fanshop stöbern – all das ist ebenfalls in der neuen Applikation problemlos möglich. Ebenso bietet ein Navigationssystem die direkte Verbindung vom eigenen Standort in die Commerzbank-Arena. Mit einem Smartphone oder Tablet in der Hand hat die große Eintracht-Fangemeinde dank der neuen Adler App künftig die Möglichkeit, das Spielerlebnis noch intensiver zu genießen und neben dem TV-Bild auch via „Second Screen“ Statistiken, Ergebnisse und Tabellen abzurufen.



EintrachtTV so einfach schauen wie noch nie



Alle Höhepunkte der Spiele oder das ganze Match noch einmal in voller Länge – das gibt es bereits seit drei Jahren auf EintrachtTV unter www.eintracht.tv. Der hauseigene Web-TV-Sender des Klubs versorgt die Fans zudem mit allen News rund um das Team, spannenden Reportagen, Interviews und Hintergrundberichte sowie interessanten Neuigkeiten aus der gesamten Welt von Eintracht Frankfurt. In der neuen Adler App haben es die EintrachtTV-Paketinhaber noch leichter dem Programm zu folgen, denn alle aktuellen Beiträge sind spielend leicht auf der Home-Seite der Adler App abrufbar. Zudem kann EintrachtTV für 24,99 Euro pro Jahr (18,99 Euro für Mitglieder / Dauerkarteninhaber) ab jetzt auch über iTunes oder Google Play bezogen werden.



Hier gibt es die Adler App

(Suchbegriff "Eintracht Frankfurt" / Betreiber: Eintracht Frankfurt):





Apple iTunes App Store

Google Play App Store





Auch ohne iOS und Android nichts verpassen



Wer ein Smartphone oder Tablet mit einem anderen Betriebssystem als iOS oder Android benutzt, kann sich weiterhin über die mobile Seite der Eintracht unter www.eintracht.de die neuesten Informationen holen. Einfach die mobile Seite als Lesezeichen auf dem Bildschirm speichern.

