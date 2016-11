Frankfurter Stadtduell beim FSV Frankfurt

Bundesligist Eintracht Frankfurt bestreitet in der kommenden Länderspielpause ein Freundschaftsspiel beim Drittligisten FSV Frankfurt. Das Stadtduell wird am Donnerstag, den 10. 11.2016 um 18:30 Uhr im Frankfurter Volksbank Stadion angepfiffen.



Seit der gemeinsamen Zweitliga-Saison 2011/12 haben die Derbys zwischen dem FSV und der Eintracht wieder aufgelebte Tradition. Bereits zum vierten Mal treffen die beiden Klubs vom Main in einem Freundschaftsspiel aufeinander und tragen das Stadtduell aus. „Für uns ist das in der Länderspielpause ein perfektes Freundschaftsspiel“, sagt Fredi Bobic, Sport Vorstand von Eintracht Frankfurt. „Die Eintracht und der FSV pflegen bekanntlich schon lange freundschaftliche Beziehungen und zudem bringen die Bornheimer eine gute Qualität mit, wie man an den Ergebnissen zuletzt sehen konnte. Wir freuen uns auf das Spiel."



Clemens Krüger, Geschäftsführer der FSV Frankfurt 1899 Fußball GmbH: „Wir freuen uns, diese Tradition wieder aufleben zu lassen. In der 2. Bundesliga mussten wir zweimal Lehrgeld zahlen, aber in den Testspielen konnten wir immer gut mithalten. Wir würden die interne Frankfurter Stadtmeisterschaft diesmal natürlich gerne gewinnen.“ Das letzte Testspiel-Derby im September 2014 gewann die Eintracht im Frankfurter Volksbank Stadion knapp mit 1:0. Aktuell machte der FSV in der 3. Liga zuletzt durch sieben ungeschlagene Partien sowie vier Heimsiege in Folge auf sich aufmerksam.



Eintracht-Fans finden auf der Nordtribüne im Block G Platz. Karten sind im Ticketcenter / Fanshop in der Südtribüne des Frankfurter Volksbank Stadions oder online über den Ticketshop des FSV Frankfurt erhältlich.

