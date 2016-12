Eintracht Frankfurt unterstützt die Kinderhilfe Organtransplantation e.V.

Eintracht Frankfurt wird wie bereits im vergangenen Jahr auf die Weihnachtspräsente an Sponsoren und Partner verzichten. Stattdessen unterstützt der Bundesligist die Kinderhilfe Organtransplantation e.V. (KiO) und spendet 10.000,- Euro.



Den Scheck seitens der Eintracht Frankfurt Fußball AG überreichten am 14. Dezember 2016 Vorstandsmitglied Axel Hellmann und Aufsichtsratsmitglied Reinhard Gödel an den KiO-Vorsitzenden Hans Wilhelm Gäb, KiO-Vorstand Antje Gutsche sowie KiO-Geschäftsführerin Eva Vogler. „Eine große Geste von Eintracht Frankfurt, für die wir uns herzlich auch im Namen der Familien mit organkranken Kindern bedanken, die wir mit Rat und Tat unterstützen“, sagte Hans Wilhelm Gäb.



KiO wurde im Jahr 2004 vom Verein „Sportler für Organspende“, in dem sich mehr als 100 Olympiasieger, Welt- und Europameister für diese lebensrettende Idee einsetzen, ins Leben gerufen. Die Kinderhilfe Organtransplantation e.V. unterstützt organkranke Kinder und deren Familien vor und nach einer Transplantation in sozialen Notlagen. Der gemeinnützige und mildtätige Verein berät Eltern, hilft in Härtefällen finanziell und hat spezielle Freizeit-Programme entwickelt, die Kindern nach oft jahrelanger Krankheit neues Selbstvertrauen geben und dem Zusammenhalt der Familien gut tun. Angebote wie ein Beratungstelefon und eine Medikamenten-App helfen transplantierten Jugendlichen auf ihrem Weg in die Selbständigkeit. KiO finanziert sich ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen und ist die einzige übergreifende Hilfsorganisation in diesem Bereich.



Im Rahmen des Heimspiels gegen den FC Bayern München startete Eintracht Frankfurt sein Engagement für KiO. Eintracht Sportvorstand Fredi Bobic und KiO-Vorstandsvorsitzender Hans Wilhelm Gäb weihten im Zuge dessen eine ganz besondere Wandtafel ein. Auf ihr werden im Laufe der Saison prominente Fußballgäste in der Vorstandsloge des Klubs unter dem Motto "In Eintracht für KiO" unterschreiben. Nach Ablauf der Saison wird eine Versteigerung der Wandtafel stattfinden, und der Erlös KiO zu Gute kommen.



„Glückliche Kinderaugen sind für mich persönlich das schönste Weihnachtsgeschenk und auch für Eintracht Frankfurt ist es immer wichtig, der sozialen Verantwortung nachzukommen. Aus diesem Grund haben wir uns in diesem Jahr dazu entschlossen, KiO mit einer Spende zu unterstützen.“, so Axel Hellmann, Vorstandsmitglied der Eintracht Frankfurt Fußball AG.

