Eintracht Frankfurt international

Nach dem Bundesligaspieltag an diesem Wochenende packen die Nationalspieler ihre Koffer und reisen wieder zu Länderspielen ihrer Nationalmannschaften. WM- Qualifikationsspiele bestreiten Lukas Hradecky mit Finnland gegen Island (06.10.in Reykjavik) und gegen Kroatien (09.10. in Tampere). Makoto Hasebe trifft mit Japan auf die Auswahl des Iraks (06.10.in Saitama) und auf Australien (11.10. in Melbourne). Taleb Tawatha tritt mit der Auswahl Israels gegen Mezedonien (06.10.) und Liechtenstein (09.10.) an. Haris Seferovic steht im Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft gegen Ungarn (07.10. in Budapest) und gegen Andorra (10.10. in Andorra la Vella).



Für Qualifikationsspiele ihrer jeweiligen U21-Nationalmannschaften sind Mijat Gacinovic (Serbien) am 07.10 gegen Irland (in Waterford) und gegen Slowenien am 11.10. (Gornji Milanovic), Shani Tarashaj (Schweiz) am 07.10 in Norwegen sowie Jesús Vallejo (Spanien) am 05.10. in San Marino und am 10.10 gegen Estland (in Pontevedra) auf Reisen.



Internationale Freundschaftsspiele bestreiten Timothy Chandler mit den USA am 07.10. gegen Kuba (in Havanna) und am 11.10. gegen Neuseeland (in Waginghton) sowie Marco Fabian, der mit Mexiko gegen Neuseeland (08.10 in Nashville, Tennesse) und gegen Panama (11.10 in Chicago) spielt.

