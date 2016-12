Chandler und Hasebe bleiben der Eintracht treu

Eintracht Frankfurt kann auch in den kommenden Jahren auf die Dienste von Timothy Chandler und Makoto Hasebe bauen. Der gebürtige Frankfurter Chandler verlängerte seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Der japanische Nationalspieler Hasebe verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2018.



„Makoto ist ein wichtiger Baustein in unserem Puzzle. Er ist ein echter Führungsspieler und ein Spieler, der mit seiner klugen Spielweise und seiner Erfahrung der Mannschaft weiterhelfen kann“, sagt Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. Der 32-Jährige Hasebe war zur Saison 2014/2015 vom 1. FC Nürnberg an den Main gewechselt und stand seither in 86 Pflichtspielen für die Eintracht auf dem Platz (ein Tor, vier Torvorlagen).



Ebenfalls vom 1. FC Nürnberg wechselte Timothy Chandler im Sommer 2014 in seine Heimat Frankfurt. Bevor der US-Amerikanische Nationalspieler für vier Jahre im Frankenland am Ball war, spielte er in der Eintracht-Jugend und in der U23 der SGE. „Es ist schön, dass wir ein echtes Eigengewächs langfristig an den Klub binden konnten. Wir hoffen, dass Timothy Chandler in den kommenden Jahren eine wichtige Säule der Eintracht bleibt und seine guten Leistungen aus dieser Saison bestätigen kann“, sagt Bobic

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren