47.500 Tickets für das Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 verkauft

Für das morgige Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (Anpfiff: 20:00 Uhr), wurden bisher 47.500 Tickets verkauft.



Die verbleibenden Resttickets sind in den hauseigenen Fanshops, den offiziellen Vorverkaufsstellen sowie im Online-Ticketshop unter www.eintracht.de/tickets verfügbar.



Die Tages- und Gästekassen öffnen morgen ab 18:00 Uhr, die Frühkassen am Haupteingang und Gleisdreieck bereits ab 17:00 Uhr. Zu beachten ist, dass die Ticketpreise an den Tageskassen in jeder Kategorie 2,- € teurer sind als im Vorverkauf.



Aufgrund der unveränderten allgemeinen Sicherheitslage bleiben die angepassten Sicherheitsmaßnahmen auch bei den kommenden Heimspielen von Eintracht Frankfurt vorerst bestehen. Im Wesentlichen zieht dies weiterhin intensivere Einlasskontrollen nach sich.



Die Besucher des Heimspiels werden daher gebeten, frühzeitig anzureisen und auf das Mitbringen von Taschen und Rucksäcken nach Möglichkeit zu verzichten.

