Spendensammlung für Soccer Court im Rahmen des Stiftungs-Spieltags

Die Eintracht Braunschweig Stiftung plant im Frühjahr 2017 den Bau eines Soccer Courts am FanHaus, der für Bewegungsprojekte im Sinne des Stiftungszwecks genutzt wird.



Da Baukosten von etwa 50.000 Euro entstehen, wird rund um das Heimspiel der Löwen gegen Arminia Bielefeld am kommenden Sonntag, dem 11. Dezember 2016 eine große Spendensammlung für den Soccer Court gestartet. Im Stadion-Umlauf sammeln Teams bestehend aus Eintracht-Mitarbeitern und teilweise ehemaligen und aktuellen Profis Geld. Darüber hinaus ist unter folgendem Link eine eigene Spendenseite freigeschaltet.



Bereits im Vorfeld der Partie gibt die Bundesliga-Stiftung im Rahmen ihrer „Weihnachtsaktion“ die Förderung des Baus mit einer Summe von 15.000 Euro bekannt. Durch die Weihnachtsaktion werden von der Bundesliga-Stiftung seit 2009 soziale Projekte unterstützt, die von örtlichen Clubs vorgeschlagen beziehungsweise selbst gefördert werden.



Wir laden Sie zum Pressetermin ein, um die Weihnachtsaktion und den Soccer Court vorzustellen



am Sonntag, dem 11. Dezember 2016

um 11.30 Uhr

im FanHaus am EINTRACHT-STADION, Rheingoldstraße 34, 38112 Braunschweig





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren