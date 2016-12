Limitierte Anzahl an Rückrundendauerkarten erhältlich

Eintracht Braunschweig bietet ab Montag, dem 12. Dezember 2016 um 10 Uhr eine limitierte Rückrundendauerkarte an. Verfügbar sind insgesamt nur 500 Stehplatztickets für die Blöcke 5 bis 7 sowie für Block 9.



Am ersten Verkaufstag werden die Tickets ausschließlich im Dauerkarten-Onlineshop (https://www.eventimsports.de/ols/ebdk) angeboten.



Ab Dienstag, dem 13. Dezember 2016 um 10 Uhr stehen die Tickets ausschließlich im Stadion-Fanshop zur Verfügung.



Der Verkauf endet, sobald das hierfür zur Verfügung stehende Kontingent erschöpft ist, spätestens aber am Freitag, dem 30. Dezember 2016. Pro Person kann nur eine Karte erworben werden.



Eine Preisübersicht finden Sie hier.

