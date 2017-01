Eintracht Braunschweig Stiftung startet großes Bewegungs-Projekt in Braunschweiger Kitas

Die Eintracht Braunschweig Stiftung hat in Kooperation mit der Braunschweigischen Stiftung und der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung das Projekt „Sport in der Kita“ gestartet, um Kinder möglichst früh in Bewegung zu bringen.



Das Projekt wurde am heutigen Mittwoch in der Kita St. Bernward vorgestellt. Ab sofort und bis Ende Juni 2017 trainieren zwei Eintracht-Coaches, die auch im Nachwuchsleistungszentrum tätig sind, jeweils für eine Stunde in der Woche mit bis zu 25 Kindern in zwölf Braunschweiger Kindertagesstätten. Ab Juli bis Dezember 2017 gehen die nächsten zwölf Kitas an den Start. Sämtliche Plätze für das Jahr 2017 sind bereits ausgebucht, Bewerbungen für das Jahr 2018 werden aber noch unter der E-Mail-Adresse info@eintracht-braunschweig-stiftung.com angenommen.



Sobald die Finanzierung für das Jahr 2018 gesichert ist, soll das Projekt auch über Braunschweig hinaus ausgeweitet und somit in der Region angeboten werden.



Stimmen zum Bewegungsprojekt in den Braunschweiger Kindertagesstätten



„Für die Braunschweigische Stiftung gibt es gleich mehrere gute Gründe, in dem Projekt ‚Sport in der Kita‘ mit der Eintracht Braunschweig Stiftung und der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung zu kooperieren“ stellte Gerhard Glogowski, Vorsitzender des Vorstands Die Braunschweigische Stiftung, fest. „Mit diesem ambitionierten Programm können wir nicht nur der Nachwuchsförderung dienen, sondern auch durch Gemeinschaftserlebnisse die Sozialkompetenz des Einzelnen stärken. ‚Sport in der Kita‘ ist damit aus unserer Sicht ein wichtiger Beitrag zur Sicherung des Breitensports und soll im Wesentlichen Freude an der Bewegung vermitteln.“



„Bewegung ist für die frühkindliche Bildung und Entwicklung unverzichtbar. Heute sitzen jedoch viele Kinder einen Großteil ihrer Freizeit vor dem Fernseher oder Computer und beherrschen oftmals einfachste Fertigkeiten wie Ball fangen oder rückwärts laufen nicht mehr“, sagte Dr. Sønke Burmeister, Geschäftsführer Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung. „Die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung unterstützt das Projekt ‚Sport in der Kita‘ der Eintracht Braunschweig Stiftung, um möglichst vielen Kindern die Möglichkeit zu bieten, Spaß an Sport und Spiel zu entdecken.“



„Dieses Projekt passt perfekt zu unserem Stiftungszweck, denn wir treiben Sport mit Kindern, können die Aspekte Inklusion und Integration spielerisch mit aufgreifen und vermitteln Teamgeist und Fairplay“, so Miriam Herzberg, Geschäftsführender Vorstand der Eintracht Braunschweig Stiftung. „Wichtig ist uns außerdem, dass die sportliche Betätigung auch über den Projektzeitraum hinaus in den Einrichtungen weitergeführt wird. Deshalb kümmern wir uns auch um die Qualifizierung des Kita-Personals.“



„Unsere Kindertagesstätten bieten für die Kinder vielfältige Möglichkeiten, die Welt und das Leben zu entdecken. Genauso wie bei den großen Weltentdeckern geht das nie ohne Bewegung. Damit ist die Freude am Sport – allein oder gemeinsam, frei gestaltet oder angeleitet – eine der wichtigen Erfahrungen, die wir in unseren Kitas vermitteln möchten. Wir freuen uns, dass wir dies nun auch gemeinsam mit den Trainern von Eintracht Braunschweig tun können“, sagte Matthias Konrad, Vorstand des Caritasverbandes Braunschweig e.V..



Bild 1: v.l.n.r.: Gerhard Glogowski (Vorsitzender des Vorstands Die Braunschweigische Stiftung), Maskottchen Leo, Jesper Schwarz (Trainer Kita-Projekt), Gabriele Eggestein (Erzieherung Kita St. Bernward), Matthias Konrad (Vorstand des Caritasverbandes Braunschweig e.V.), Sigrun Lippok (Leiterin Kita St. Bernward), Dr. Sønke Burmeister (Geschäftsführer Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung), Miriam Herzberg (Geschäftsführender Vorstand Eintracht Braunschweig Stiftung), in der vorderen Reihe: Kinder der Kita St. Bernward, die am Projekt teilnehmen / Bildnachweis: Eintracht Braunschweig Stiftung/Verena Meier





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren