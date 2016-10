Einstieg Karlsruhe mit 4.000 Besuchern gestartet: 120 Aussteller beraten zur Berufswahl

In Karlsruhe ist heute die Ausbildungs- und Studienmesse Einstieg Karlsruhe gestartet. Rund 4.000 Schüler, Eltern und Lehrer informierten sich an 120 Ständen von Unternehmen und Hochschulen über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Neben dem persönlichen Gespräch mit den Ausstellern ging es in Vorträgen und Talkrunden um Studiengänge, die Bewerbung, das duale Studium und die Studienfinanzierung. Und bei der Berufe Challenge konnten die Schüler verschiedene Berufsbilder ganz praktisch erfahren. Auch morgen ist die Einstieg Karlsruhe noch von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Ein Highlight des Messesamstags: Um 12:30 Uhr berichten die YouTube Stars von TheSimpleClub, Alexander Giesecke und Nicolai Schork, von ihrer Berufswahl und ihrer Karriere. Alle Programmpunkte, Aussteller und Details zur Messe gibt es unter www.einstieg.com/karlsruhe.



Wer eine Ausbildung oder ein duales Studium beginnen möchte, kann sich bei Unternehmen wie Siemens, Daimler oder dem dm Drogerie Markt informieren. Ihre Studienangebote stellen Hochschulen aus der Region und ganz Deutschland vor, so etwa die Hochschule Karlsruhe, die Universität Heidelberg und die Hochschule Mannheim. Beratung bieten außerdem Sprachreiseanbieter, Hochschulen aus dem Ausland, die Agentur für Arbeit, das Auswärtige Amt, das Bundeskriminalamt Wiesbaden und die Bundespolizeiakademie.



Für Eltern und Lehrer bietet die Messe ein extra Forum mit Vorträgen und Workshops. Am Messesamstag steht zum Beispiel um 11 Uhr der Vortrag „Was ist was – in der Berufswahllandschaft?“ auf dem Programm.



Schüler, die sich mit dem Thema Bewerbung befassen, können im Bewerbungsforum ihre mitgebrachten Bewerbungsmappen prüfen lassen. Ein kostenfreies Bewerbungsfoto – mit vorherigem Styling – kann hier durch einen professionellen Fotografen ebenfalls gemacht werden.



Einstieg Messe in Karlsruhe:



Termin: 07. Oktober 2016, 9 bis 14 Uhr und 08. Oktober 2016, 9 bis 16 Uhr



Ort: Kongresszentrum Karlsruhe | Gartenhalle in der City



Pressebilder:www.einstieg.com/presse/messen/karlsruhe/pressefotos.html

