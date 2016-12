Marathon-Weltrekordlauf am Maschsee

Christian Hottas ist eine laufende Marathon-Legende nicht nur für Hannover, sondern auch weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus. Nicht nur, dass der 60-jährige Arzt und Vielläufer aus Hamburg als Einziger bei sämtlichen Marathonläufen in Hannover am Start stand und diese auch erfolgreich gefinished hat; 2013 hat er auf seiner Lieblingsstrecke mit seinem 2.000. Marathon/-Ultralauf auch ein ganz besonderes Highlight gesetzt und für einen neuen Weltrekord gesorgt.



Jetzt hat sich Christian Hottas auch für seinen 2.500. Marathon wieder für Hannover entschieden. Am Sonntag ab 11 Uhr startet ihm zu Ehren der 1. Maschsee-Marathon für den Jubilar sowie geladene Gäste und Mitläufer/Innen. Ein ganz besonderes, außergewöhnliches und emotionales Laufevent. Siebenmal geht es dabei rund um den See und am Ende soll eine weitere Weltrekordmarke des engagierten Vielläufers stehen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren