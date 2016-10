Mit dem Handel in die Zukunft

Der Handel hat für Hochschulabsolventen einiges zu bieten: Wer schnell Verantwortung übernehmen und den digitalen Wandel aktiv mitgestalten möchte, ist in dieser Branche goldrichtig. Allerdings gehört eine Karriere in der Einzelhandelssparte bei jungen Talenten bisher nicht zur ersten Wahl. Das könnte sich bald ändern, denn die neue Online-Plattform EHI Retail Talents soll Händler und den akademischen Nachwuchs zusammenbringen.



Talente für den Handel Der Handel belegt zwar den ersten Platz im Bekanntheitsranking, aber besonders attraktiv als Arbeitgeber scheint er für Hochschulabsolventen nicht zu sein (Studie „Fachkraft 2020“, Studitemps). Um die Führungskräfte von morgen für den Einzelhandel zu begeistern, müssen sie diesen erstmal kennenlernen – am besten von innen. Praktika oder Abschlussarbeiten im Marketing, in der Logistik oder im Business Developement sind nur einige der Möglichkeiten, wie das gelingen kann. Mit einer gemeinsamen Plattform, auf der die großen ebenso wie die kleinen Unternehmen der Branche ihr Angebot für Studierende ausschreiben, positioniert sich der Handel als attraktiver Arbeitgeber und macht Talente auf sich aufmerksam.



Der Handel für Talente Bevor es richtig losgeht mit dem Berufsleben, sind Praxiserfahrung oder das Schreiben der Bachelor- bzw. Masterarbeit in Unternehmen ideal, um sich von den Bedingungen vor Ort selbst ein Bild zu machen. Gute Angebote für Studierende sind gefragt. Der Handel hat diese zu bieten, steht bisher allerdings nicht im Fokus der Hochschulabsolventen. Durch den gemeinsamen Auftritt der Branche auf einer Plattform erhalten die Studierenden eine bequeme Übersicht über alle aktuellen Ausschreibungen. Und sie können dort den ein oder anderen Hidden Champion neben den großen bekannten Unternehmen wie Ikea, dm oder Rewe entdecken.



www.ehi-retail-talents.de

Über EHI Stiftung

Die EHI Stiftung fördert den Austausch zwischen der Wissenschaft und dem Handel, motiviert Hochschulen, über Handelsthemen zu forschen und trägt dazu dabei, den Handel als attraktiven Arbeitgeber bekannter zu machen. Sie wurde 2013 vom EHI Retail Institute e.V. gegründet. Vorstandsmitglieder der EHI Stiftung sind Prof. Dr. Götz Werner, Graciela Bruch, Michael Gerling und Marlene Lohmann. Wichtigstes Projekt der Stiftung ist der Wissenschaftspreis, der jährlich gemeinsam mit GS1 Germany und der Akademischen Partnerschaft vergeben wird.

