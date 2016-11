Nach vier Auswärtsspielen: endlich wieder ein Heimspiel!

Die Eisbären Berlin bestreiten am morgigen Freitag nach vier Auswärtspartien in Folge endlich wieder ein Heimspiel. Erstmals in dieser Saison gibt ab 19:30 Uhr mit den Iserlohn Roosters der Vorrundendritte der vergangenen Spielzeit seine Visitenkarte in der Saison 2016/17 in der Mercedes-Benz Arena ab.



"Iserlohn ist eine Mannschaft, bei der man weiß, dass sie in der Defensive gut steht und dann Konter fährt", sagt Eisbären-Chefcoach Uwe Krupp. "Wir müssen unser Spiel geduldig spielen ohne uns zu viele Blößen zu geben."



Der Eisbären-Kader bleibt nach heutigem Stand für die morgige Partie unverändert. Das 'Hinspiel' in Iserlohn hatten die Berliner 0:2 verloren.



Für die Eisbären-Fans wird beim Einlass zum morgigen Spiel an der Mercedes-Benz Arena erstmals eine Fast Lane angeboten. Hier kommen Fans, die OHNE Taschen, Handtaschen und/oder Rucksäcke das Spiel besuchen schneller in die Arena. Tickets sind, wie immer, an den Tageskassen der Arena oder online unter www.eisbaeren.de/ticketshop erhältlich.



Der Eisbären-Kader für das Match gegen Iserlohn



Tor: Petri Vehanen, Marvin Cüpper



Abwehr: Kai Wissmann, Jonas Müller, Micki DuPont, Jens Baxmann, Constantin Braun, Bruno Gervais



Angriff: Maximilian Adam, Nick Petersen, Spencer Machacek, Jamie MacQueen, Kyle Wilson, Barry Tallackson, André Rankel, Florian Busch, Darin Olver, Julian Talbot, Sven Ziegler, Daniel Fischbuch



Verletzt: Marcel Noebels (Knie), Laurin Braun (Unterkörper), Frank Hördler (Knöchel)



DNL-Team: Charlie Jahnke, Vincent Hessler



In Weißwasser: Maximilian Franzreb



Winterdienst Süd-Ost neuer Eisbären-Partner



Die Eisbären Berlin konnten mit der Winterdienst-Gesellschaft Süd-Ost mbH & Co. KG einen neuen Partner gewinnen. Während der Saison 2016/17 wirbt das Unternehmen mit Sitz in Berlin-Neukölln auf dem Stockhandblocker der Eisbären-Torhüter.



"Winterdienst Süd-Ost und Eishockey, das ist eine perfekte Kombination", bringt Eisbären- Geschäftsführer Peter John Lee die neue Kooperation auf den Punkt. "Wir beide sind Profis auf glattem Untergrund."



Winterdienst Süd-Ost ist ganzjährig im Bereich Straßenreinigung und Gartenpflege, sowie in der kalten Jahreszeit im Winterdienst mit über 25 Jahren Erfahrung und einem topmodernen Fuhrpark im Einsatz.



Mehr online unter www.sued-ost.com

