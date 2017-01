Mit Stéphane Richer gegen Tabellenführer München

Eisbären Berlin empfangen am morgigen Freitagabend (26.01.) den Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) EHC Red Bull München. Wenn um 19:30 Uhr der erste Puck zum Spiel gegen den amtierenden Meister eingeworfen wird, steht mit Stéphane Richer erstmals die Unterstützung für Chefcoach Uwe Krupp und seinen Assistenten Marian Bazany an der Bande.



„Je mehr Eishockeykompetenz wir haben, desto mehr profitiert die Mannschaft davon‘‘, sagt Uwe Krupp über die Verstärkung im Trainerteam. „Wir werden Stéphane (Richer) in alle Bereiche mit einbinden. Auf der Spielerbank wird er zwischen Marian und mir stehen.‘‘



Im Eisbären-Kader ist bisher keine Entspannung in Sicht, im Gegenteil. Bei Stürmer Sven Ziegler wurde eine Schulterverletzung diagnostiziert. Er wird sich am kommenden Mittwoch einer Operation unterziehen und bis auf weiteres nicht zur Verfügung stehen. Die Langzeitverletzten Marcel Noebels und Jonas Müller kehren morgen von ihrem Reha-Trainingsaufenthalt zurück und werden dann die nächste Etappe ihrer jeweiligen Reha-Pläne antreten. Darin Olver und Nick Petersen befinden sich wieder im Eistraining, ihr Einsatz ist aber ungewiss. Nick Petersen steht morgen ebenfalls nicht zur Verfügung.



„Wir wissen, wo Münchens Stärken sind‘‘, erklärte Uwe Krupp. „Wir haben bisher gegen sie ganz gute Spiele abgeliefert, aber um sie schlagen zu können, brauchen wir ein perfektes Spiel, das hatten wir bisher noch nicht.‘‘



Für dieses Match sind Eintrittskarten über die Eisbären-Tickethotline (030) 97 18 40 40 und online unter www.eisbaeren.de/ticketshop erhältlich!



Der Eisbären-Kader für das Match gegen München

Tor: Petri Vehanen, Marvin Cüpper



Abwehr: Alex Roach, Maximilian Adam, Kai Wissmann, Frank Hördler, Micki DuPont, Jens Baxmann, Constantin Braun



Angriff: Spencer Machacek, Laurin Braun, Jamie MacQueen, Kyle Wilson, Barry Tallackson, André Rankel, Florian Busch, Julian Talbot, Daniel Fischbuch



Verletzt: Marcel Noebels (Knie), Jonas Müller (Bein), Darin Olver (Knie), Bruno Gervais (Knie), Sven Ziegler (Schulter), Nick Petersen (Oberkörper)

In Weißwasser: Maximilian Franzreb

DNL-Team: Vincent Hessler, Charlie Jahnke







