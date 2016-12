Mit Alex Roach gegen Wolfsburg

Eisbären Berlin werden ihr morgiges Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg mit Neuzugang Alex Roach bestreiten. Der erste Puck wird am Freitagabend um 19:30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena eingeworfen.



"Alle Papiere sind da, Alex Roach hat die Spiellizenz für die Deutsche Eishockey Liga erhalten und wird morgen Abend auflaufen'', sagt der sportliche Leiter der Eisbären, Stefan Ustorf. Die Verletztenliste für die morgige Partie hat sich nicht verändert, Daniel Fischbuch, Marcel Noebels, Jonas Müller und Frank Hördler fallen aus. Maximilian Adambleibt weiterhin im DEL-Kader.



"Ich freue mich auf mein erstes Spiel für die Eisbären'', sagte Alex Roach nach dem heutigen ersten Eistraining in der Mercedes-Benz Arena.



"Wir müssen uns jetzt drauf besinnen, dass wir Eishockey spielen und nicht verkrampfen'', sagt Chefcoach Uwe Krupp auf die Partie gegen Wolfsburg vorausschauend. "Wir dürfen nicht zu viel nachdenken und müssen mit Emotionen auf dem Eis sein. Vielleicht kommt uns die Spielweise der Wolfsburger da auch entgegen.''



Eintrittskarten für das Match gibt es natürlich an den Tageskassen der Mercedes-Benz Arena oder aber vorher über die Eisbären-Tickethotline (030) 97 18 40 40 oder online unter www.eisbaeren.de/ticketshop!



Der Eisbären-Kader für das Match gegen Wolfsburg

Tor: Petri Vehanen, Marvin Cüpper Abwehr: Alex Roach, Maximilian Adam, Kai Wissmann, Micki DuPont, Jens Baxmann, Constantin Braun, Bruno Gervais



Angriff: Nick Petersen, Spencer Machacek, Laurin Braun, Jamie MacQueen, Kyle Wilson, Barry Tallackson, André Rankel, Florian Busch, Darin Olver, Julian Talbot, Sven Ziegler



Verletzt: Marcel Noebels (Knie), Frank Hördler (Knöchel), Jonas Müller (Bein), Daniel Fischbuch (Knie)



In Weißwasser: Maximilian Franzreb



DNL-Team: Vincent Hessler, Charlie Jahnke

