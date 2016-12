Letztes DEL-Spiel 2016 morgen in München

Die Eisbären Berlin reisen am morgigen Freitag zu ihrem letzten Spiel des Jahres 2016 nach München. In der dortigen Olympiahalle wird dann um 19:30 Uhr der erste Puck zur Partie bei DEL-Spitzenreiter EHC Red Bull München eingeworfen.



„Um eine Situation, in der wir uns gerade befinden zu lösen, kann man nur die Ärmel hochkrempeln und kämpfen“, sagte Eisbären-Chefcoach Uwe Krupp am Donnerstag.



Die Hauptstädter müssen weiterhin auf Mittelstürmer Darin Olver verzichten. Der 31-Jährige erlitt im Spiel beim ERC Ingolstadt eine Teilruptur des Innenbandes im Knie und wird für ca. 6 Wochen ausfallen. Neben Olver stehen auch die Langzeitverletzten Marcel Noebels, Jonas Müller und Frank Hördler nicht zur Verfügung. Alex Roach hingegen, fehlte zwar im heutigen Eistraining, wird aber in München mit hoher Wahrscheinlichkeit spielen.



„Es geht für uns morgen darum, hart zu arbeiten und sich das Glück zu erarbeiten“, sagte Eisbären-Kapitän André Rankel auf die Partie in München vorausschauend. Die Eisbären starten ins Jahr 2017 mit zwei Heimspielen. Am 3. Januar sind die Augsburger Panther in Berlin zu Gast, am 6. Januar kommen dann die Kölner Haie in die Hauptstadt (beide Spiele, 19:30 Uhr, Mercedes-Benz Arena). Tickets gibt es wie gewohnt am schnellsten unter www.eisbaeren.de/ticketshop!



Der Eisbären-Kader für das Match in München

Tor: Petri Vehanen, Marvin Cüpper



Abwehr: Alex Roach, Maximilian Adam, Kai Wissmann, Micki DuPont, Jens Baxmann, Constantin Braun, Bruno Gervais

Angriff: Nick Petersen, Spencer Machacek, Laurin Braun, Jamie MacQueen, Barry Tallackson, André Rankel, Florian Busch, Julian Talbot, Sven Ziegler, Daniel Fischbuch

Verletzt: Marcel Noebels (Knie), Frank Hördler (Knöchel), Jonas Müller (Bein), Darin Olver (Knie) In Weißwasser: Maximilian Franzreb

Bei FASS Berlin: Vincent Hessler, Charlie Jahnke









