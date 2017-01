Erstes Heimspiel im neuen Jahr: am Dienstag gegen die Augsburger Panther

Die Eisbären Berlin starten am morgigen Dienstag (3.1.) mit einem Heimspiel gegen die Augsburger Panther ins Jahr 2017. Um 19:30 Uhr wird es das erste Bully in der Mercedes-Benz Arena geben.



"Die Sachen, die wir selbst kontrollieren können, müssen wir jetzt so gut wie möglich ausführen. Da geht es vor allem um die Arbeitsmoral und wie viel du bereit bist zu investieren'', sagte Eisbären-Chefcoach Uwe Krupp nach dem Montagstraining. "Ich glaube, die Richtung, die wir diesbezüglich in den letzten beiden Spielen vorgegeben haben, die stimmt, jetzt müssen wir uns auch das Selbstbewusstsein zurückholen.''



Der Einsatz von Verteidiger Alex Roach am Dienstagabend ist fraglich. Ansonsten müssen die Berliner zudem weiterhin auf Marcel Noebels, Frank Hördler, Jonas Müller und Darin Olver verzichten. Wer von den 18-jährigen Nachwuchsspielern gegen Augsburg zum Einsatz kommt, entscheidet sich erst am Spieltag.



"Ich wünsche mir mal wieder einen Erfolg für die Mannschaft'', sagte das heutige Geburtstagskind, der inzwischen 32-jährige, Florian Busch. "Wir müssen einfach mal mehr als ein Tor schießen. Derzeit läuft es vorne einfach nicht und wir können uns für manch gutes Spiel nicht belohnen.''



Die Augsburger Panther rangieren derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz der Deutschen Eishockey Liga (DEL). In den bisherigen zwei Vergleichen beide Teams in der Saison 2016/17 gewann jeweils das Heimteam (6:4 für die Eisbären, 2:1 für die Panther).



Morgen starten auch die Aktionstage der Eisbären-Fans zugunsten des Kältebus der Berliner Stadtmission. Mehr Informationen dazu finden Sie auf www.eisbaeren.de. Eintrittskarten für das Match gibt es natürlich an den Tageskassen der Mercedes-Benz Arena oder aber vorher über die Eisbären-Tickethotline (030) 97 18 40 40 und online unter www.eisbaeren.de/ticketshop!



Der Eisbären-Kader für das Match gegen Augsburg

Tor: Petri Vehanen, Marvin Cüpper



Abwehr: Maximilian Adam, Kai Wissmann, Micki DuPont, Jens Baxmann, Constantin Braun, Bruno Gervais



Angriff: Nick Petersen, Spencer Machacek, Laurin Braun, Jamie MacQueen, Kyle Wilson, Barry Tallackson, André Rankel, Florian Busch, Julian Talbot, Sven Ziegler, Daniel Fischbuch



Verletzt: Marcel Noebels (Knie), Frank Hördler (Knöchel), Jonas Müller (Bein), Darin Olver (Knie), Alex Roach (Einsatz fraglich)



In Weißwasser: Maximilian Franzreb



DNL-Team: Vincent Hessler, Charlie Jahnke

