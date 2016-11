Eisbären starten Heimspielserie am Freitag gegen Düsseldorf

Die Eisbären Berlin innerhalb der kommenden sechs Tage drei Heimspiele in der Mercedes-Benz Arena. Am morgigen Freitag gastiert zuerst die Düsseldorfer EG in Berlin (19:30 Uhr). Am Sonntag folgt Ingolstadt (14:00 Uhr) am Mittwoch dann Straubing (19:30 Uhr).



„Düsseldorf ist eine laufstarke Mannschaft die sicher auch forechecken wird“, sagte Eisbären-Trainer Uwe Krupp im Pressegespräch nach dem heutigen Training. „Wir müssen sehr konzentriert spielen. Die Düsseldorfer Mannschaft spielt gut im Moment, hat eine gute Aufstellung mit vier Reihen und kommt mit Volldampf.“



Nach einem erfolgreichen Training am heutigen Vormittag werden die Eisbären morgen wieder auf die Dienste von Stürmer Julian Talbot zurückgreifen können. Der Der 31-Jährige hatte die beiden vergangenen DEL-Partien passen müssen. Zudem ist auch Vincent Hessler vom Kurzeinsatz für die U20-Nationalmannschaft zurückgekehrt und wird im Eisbären-Kader stehen. Es fehlen weiterhin Frank Hördler, Marcel Noebels und Laurin Braun.



Eisbären-Verteidiger Jens Baxmann bestreitet am Freitag gegen Düsseldorf seine 700. DEL-Partie für die Eisbären Berlin. Bisher kommt er auf 699 Spiele, 45 Tore, 92 Vorlagen also 137 Scorerpunkte. Tickets für alle drei Heimspiele sind, wie immer, an den Tageskassen der Arena oder online unter www.eisbaeren.de/ticketshop erhältlich. Zudem ist auch die Tickethotline der Eisbären Berlin unter (030) 97 18 40 40 erreichbar.



Der Eisbären-Kader für das Match gegen Düsseldorf

Tor: Petri Vehanen, Marvin Cüpper



Abwehr: Kai Wissmann, Jonas Müller, Micki DuPont, Jens Baxmann, Constantin Braun, Bruno Gervais



Angriff: Nick Petersen, Spencer Machacek, Vincent Hessler, Jamie MacQueen, Kyle Wilson, Barry Tallackson, André Rankel, Florian Busch, Darin Olver, Julian Talbot, Sven Ziegler, Daniel Fischbuch



Verletzt: Marcel Noebels (Knie), Laurin Braun (Unterkörper), Frank Hördler (Knöchel) FASS Berlin: Charlie Jahnke, Maximilian Adam

In Weißwasser: Maximilian Franzreb





