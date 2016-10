Eisbären morgen im Achtelfinale der Eishockey-Königsklasse gegen schwedischen Meister

Die Eisbären Berlin empfangen am morgigen Dienstagabend in der Mercedes-Benz Arena (Erstes Bully 19:30 Uhr) einen der wohl hochkarätigsten Gegner im europäischen Eishockey überhaupt. Der schwedische Meister und Champions League Sieger 2016, Frölunda Göteborg, kommt nach Berlin.



"Wir wissen natürlich, auf was für einen Kaliber wir morgen treffen. Frölunda ist ein Powerhouse in der Schwedischen Elite Liga und CHL-Titelverteidiger", sagt Eisbären-Chefcoach Uwe Krupp. "Ich denke, die Favoriten- und Außenseiterrolle ist klar verteilt und damit können wir uns voll auf unser Spiel konzentrieren. Wir müssen auf viel Druck und Forechecking vorbereitet sein, welches für uns aus dem DEL-Ligaspielbetrieb nichts Neues ist. Allerdings glaube ich auch, dass, wenn wir konzentriert und mit Kampfgeist auftreten, wir uns nicht zu verstecken brauchen."



Das Eisbären-Team wird nach heutigem Stand mit dem gleichen Kader wie am gestrigen Sonntag ins Achtelfinal-Hinspiel gehen. Somit fehlt neben Florian Busch, Marcel Noebels und Laurin Braun mit Frank Hördler ein weiterer Stammspieler. Der 31-jährige Verteidiger fällt aufgrund einer Knöchelverletzung längerfristig aus.



Tickets für die Partie gegen die Frölunda Indians sind online unter www.eisbaeren.de/ticketshop oder an der Eisbären-Tickethotline (030) 97 18 40 40 erhältlich. Ein besonderes Angebot gibt es auch im Eisbären-Onlineshop unter www.eisbaeren.de/fanshop.



Der Eisbären-Kader für das Match gegen Frölunda Goteborg

Tor: Petri Vehanen, Marvin Cüpper



Abwehr: Kai Wissmann, Maximilian Adam, Jonas Müller, Micki DuPont, Jens Baxmann, Constantin Braun



Angriff: Nick Petersen, Spencer Machacek, Charlie Jahnke, Vincent Hessler, Jamie MacQueen, Kyle Wilson, Barry Tallackson, André Rankel, Darin Olver, Julian Talbot, Sven Ziegler, Daniel Fischbuch



Verletzt: Marcel Noebels (Knie), Florian Busch, Laurin Braun (beide Unterkörper), Frank Hördler (Knöchelverletzung)



In Weißwasser: Maximilian Franzreb

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren