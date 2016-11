Der Kapitän ist morgen in Krefeld wieder an Bord

Die Eisbären Berlin beenden ihre vier Spiele andauernde Auswärtsserie am morgigen Dienstagabend bei den Krefeld Pinguinen. Der erste Puck wird dann um 19:30 Uhr im Krefelder KönigPALAST eingeworfen (Live auf TelekomEishockey).



Das Eisbären-Team wird in dieser Partie vom wiedergenesenen Kapitän André Rankel aufs Eis geführt. Der 31-Jährige fehlte zuletzt aufgrund eines fiebrigen Infekts. Marcel Noebels, Laurin Braun und Frank Hördler hingegen befinden sich nach ihren Verletzungen weiterhin im Reha- bzw. Aufbautraining.



Eisbären-Chefcoach Uwe Krupp sagte nach dem heutigen Vormittagstraining: „Du musst die Zweikämpfe vor deinem Tor gewinnen und die Zweikämpfe vor dem gegnerischen Tor gewinnen. In diesen beiden Bereichen werden die Spiele entschieden.“



Den ersten Vergleich beider Teams in der laufenden Spielzeit hatten die Krefeld Pinguine am 9. Oktober 2016 in der Mercedes-Benz Arena für sich entschieden. 3:1 gewannen die Rheinländer vor gut einem Monat in der Hauptstadt.



Das nächste Heimspiel der Eisbären Berlin findet dann am kommenden Freitag ab 19:30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena gegen die Iserlohn Roosters statt. Tickets für diese Partie sind unter www.eisbaeren.de/ticketshop sowie (030) 97184040 erhältlich.



Der Eisbären-Kader für das Match in Krefeld

Tor: Petri Vehanen, Marvin Cüpper



Abwehr: Kai Wissmann, Jonas Müller, Micki DuPont, Jens Baxmann, Constantin Braun, Bruno Gervais



Angriff: Maximilian Adam, Nick Petersen, Spencer Machacek, Vincent Hessler, Jamie MacQueen, Kyle Wilson, Barry Tallackson, André Rankel, Florian Busch, Darin Olver, Julian Talbot, Sven Ziegler, Daniel Fischbuch



Verletzt: Marcel Noebels (Knie), Laurin Braun (Unterkörper), Frank Hördler (Knöchel)

DNL-Team: Charlie Jahnke, Vincent Hessler

In Weißwasser: Maximilian Franzreb









Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren