Auswärts-Doppelpack am Wochenende

Die Eisbären Berlin reisen am morgigen Freitag nach Straubing, um dort am Abend Teil 1 ihres Auswärts-Doppelpacks am kommenden Wochenende zu absolvieren (19:30 Uhr, Eisstadion Straubing). Nach dem Training in Straubing geht’s dann am Samstag in den hohen Norden, wo am Sonntag Spiel 2 des Wochenendes in Bremerhaven auf dem Programm steht (15.1., 14 Uhr, Eisarena Bremerhaven). „Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns, die Mannschaft hat richtig konzentriert trainiert. Ich glaube die Jungs sind physisch gut drauf‘‘, sagte Eisbären-Chefcoach Uwe Krupp nach dem Donnerstagstraining.



„Wir wissen natürlich, dass wir zwei schwere Spiele gegen zwei derzeit starke Mannschaften vor uns haben, aber wir wollen natürlich gut spielen.‘‘



Das Eisbären-Team wird sich im Vergleich zum Heimspiel gegen die Kölner Haie am vergangenen Freitag nur auf einer Position verändern. Marvin Cüpper wird für die Lausitzer Füchse in der DEL2 im Einsatz sein, dafür reist Maximilian Franzreb im DEL-Team der Eisbären mit. Bruno Gervais, Darin Olver, Frank Hördler, Jonas Müller und Marcel Noebels fehlen verletzungsbedingt.



Die Eisbären-Bilanz dieser Saison ist gegen beide Wochenendgegner fast ausgeglichen. Während Bremerhaven sein Heimspiel gegen die Hauptstädter gewann, waren die Eisbären ebenfalls daheim siegreich. Straubing verlor das erste Spiel in Berlin 2:5, gewann das zweite in der Verlängerung in Berlin mit 2:1 und war zu Hause 5:2 erfolgreich.



Die Partie am Freitag kann auf Telekom Eishockey und im Liveticker auf www.eisbaeren.de direkt verfolgt werden, am Sonntag übertragen zusätzlich Sport1 (Live) und das ZDF (Sportreportage ab 17:10 Uhr).



Das nächste Heimspiel der Eisbären findet am 20. Januar in der Mercedes-Benz Arena statt. Für dieses Match sind Eintrittskarten über die Eisbären-Tickethotline (030) 97 18 40 40 und online unter www.eisbaeren.de/ticketshop erhältlich!



Der Eisbären-Kader für das Match in Straubing

Tor: Petri Vehanen, Maximilian Franzreb



Abwehr: Alex Roach, Maximilian Adam, Kai Wissmann, Micki DuPont, Jens Baxmann, Constantin Braun



Angriff: Nick Petersen, Spencer Machacek, Laurin Braun, Jamie MacQueen, Kyle Wilson, Barry Tallackson, André Rankel, Florian Busch, Julian Talbot, Sven Ziegler, Daniel Fischbuch



Verletzt: Marcel Noebels (Knie), Frank Hördler (Knöchel), Jonas Müller (Bein), Darin Olver (Knie), Bruno Gervais (Knie)



In Weißwasser: Marvin Cüpper



DNL-Team: Vincent Hessler, Charlie Jahnke









