Alle Jahre im Oktober: Die Eisbären in Pink im Kampf gegen Krebs!

Auch dieses Jahr heißt es im Oktober bei den Eisbären Berlin wieder Pink in the Rink. Am 28. Oktober in Straubing und beim Heimspiel am 30. Oktober gegen die Schwenninger Wild Wings (14 Uhr, Mercedes-Benz Arena) werden die Eisbären komplett in pinker Ausrüstung auf das Eis gehen.



Dem aufmerksamen Beobachter wird jedoch nicht entgehen, dass sich ein kleines Detail geändert hat. Auf den pinken Trikots prangt dieses Jahr erstmals eine lavendelfarbene Schleife. Nach außen soll dieses Zeichen ein sichtbares Signal für eine Veränderung der Ausrichtung des Aktionsmonats sein. Nachdem die Eisbären bisher ausschließlich für den Kampf gegen Brustkrebs in pink gespielt haben, unterstützen sie dieses Jahr krebsformübergreifende Projekte.



„Die ganze Aktion Pink in the Rink wurde zwar von uns als Club initiiert, aber die Fans haben sie längst übernommen“, sagt der sportliche Leiter, Stefan Ustorf. „Auch die Erweiterung der Aktion ist eine Fanidee und sie haben drei absolut unterstützenswerte Initiativen gefunden.“



In diesem Jahr unterstützen die Eisbären Berlin und ihre Anhänger mit „Leben nach Krebs! e.V. “, eine Selbsthilfe und Interessensvertretung von Krebsüberlebenden im erwerbsfähigen Alter, „Begleitung Kinder krebskranker Eltern“ der Berliner Krebsgesellschaft und dem jungen Krebsportal der deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs drei aus Berlin stammende Projekte, die sich an Krebspatienten und deren Angehörige richten.



Mehr Informationen finden Sie unter www.eisbaeren.de/pink









