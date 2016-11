Die Hamburger Education Gateway GmbH, Betreiberin des Lehr- und Lernportals learnity.com, weitet kontinuierlich ihr digitales Lern-Ökosystem aus: Gemeinsam mit der Executive Education der Bucerius Law School hat sie nun ein Weiterbildungsportal für Juristen, die www.bucerius-academy.de ins Leben gerufen.



Um die innerbetriebliche Weiterbildung steht es nach jüngsten Studien schlecht: Nach McKinsey[1] glauben fast die Hälfte aller Befragten, dass die Trainingsprogramme nicht die strategischen Ziele des Unternehmens erfüllen. Über 50% kritisieren, dass die Möglichkeiten der unterschiedlichen Lernformen nicht ausgeschöpft werden. Die weit überwiegende Mehrheit hält zudem die digitalen Kompetenzen der Organisation für zu gering.



Vor diesem Hintergrund geht nun learnity.com an der Seite der Bucerius Executive Education, der Tochter der Bucerius Law School, Deutschlands Jura Hochschule Nr. 1, spannende – europaweit einzigartige - digitale Wege: Hierzu Dr. Christian Sellmann, Geschäftsführer der Education Gateway GmbH: „Arbeit 4.0 erfordert ganz neue Wege der beruflichen Weiterbildung. Weiterbildung klingt nach „kaltem Kaffee“, muss aber modern, multimedial und vernetzt sein. Wir nennen das Learnity Corporate Learning 4.0. Wir freuen uns, dass erstmals eine Executive Education Einheit einer europäischen Top-Hochschule gemeinsam mit uns so umfassend digitale Bildungswege beschreitet. Ebenso entwickeln wir gerade mit großen Unternehmen ähnliche Konzepte für die innerbetriebliche Weiterbildung. Mit der renommierten Berlin School of Digital Business gehen wir darüber hinaus mit einer Plattform rund um digitale Transformationsthemen Anfang nächsten Jahres nächste große Schritte. Weitere werden folgen.“



Konzeptionelle Grundlage des Learnity Corporate Learnings 4.0 sind nach Dr. Christian Sellmann, dem Gründer und Geschäftsführer der Education Gateway GmbH, sechs Elemente, die heutzutage moderne Weiterbildung auszeichnen müssen:



1. Multimedial & choreographiert: Moderne Weiterbildung sollte heute alle zur Verfügung stehenden – gerade auch multimediale - Lernformen umfassen: Hierzu gehören Videokurse, Webinar-Q&A-Sessions, digitale Begleitmaterialien, Online-Fragetools und Präsenzveranstaltungen. Diese sind zu sog. digitalen Lernpfaden zu kombinieren.



2. Modular & individuell: Ein modularer Aufbau der Lernbausteine muss individuelle Kombinationen ermöglichen. Individuelle „Cockpits“ sollten visibel die individuellen Lern-Einflugschneisen dem jeweiligen Berufsträger darstellen. Ein solch modularer Aufbau ermöglicht zudem die effektive Verteilung von Lernressourcen je Mitarbeiter (und Förderungspotential).



3. Persönlich & effektiv: Trotz des technischen Fortschritts verliert die Präsenzveranstaltung nicht ihre Daseinsberechtigung. Präsenzseminare, d.h. mitunter auch räumlich außerhalb der Komfortzone und der gewohnten Umgebung sind wichtig. Ihre Effektivität wird maßgeblich gesteigert durch eine effiziente Video-/Online-Vor- und Nachbereitung. Wissen wird damit auch nachhaltig verfügbar gehalten.



4. Interaktiv & (selbst-)gesteuert: Durch diese effektive Vor- und Nachbereitung kann der Schwerpunkt der Präsenzveranstaltung auf der interaktiven Vermittlung von Handlungskompetenzen gelegt werden. Ebenso sollten auch die Online-Videokurse möglichst interaktiv – z.B. durch im Video integrierte Q&As – ausgestaltet sein. Der Lernprozess kann für die Lerngruppe durch die statistische (aggregierte) Erfassung der Ergebnisse (selbst-)gesteuert und Lücken identifiziert werden.



5. Vernetzt & agil: Weiterbildung darf nicht in einem internen Vakuum stattfinden. Dies bedeutet, dass die Lernumgebungen ein internen Knowledge-Sharing ermöglichen und hierzu motivieren sollten. Idealiter sollten auch (potentielle) Kunden des Unternehmens in die Weiterbildungsprogramme integriert sein. Somit kann mit der internen Weiterbildung (auch) Business Development betrieben werden.



6. Mobil & effizient: Schließlich – und das sollte eine Selbstverständlichkeit sein – muss Weiterbildung mobil auf allen Devices verfügbar sein. Zeitliche Leerräume können dadurch effizient überbrückt werden. Kostenvorteile können durch Online-Lernen gehoben werden.



„Die ersten Rückmeldungen zur Bucerius Academy sind ganz ausgezeichnet“, so Dr. Christian Sellmann. „Wir freuen sehr, dass große und mittelständische Kanzleien sehr offen solche modernen Konzepte mit uns diskutieren und integrieren wollen.“



[1] McKinsey-Studie, Learning at the Speed of Business, 2016.

Education Gateway GmbH

Das EdTech-Unternehmen Education Gateway GmbH mit Sitz in Hamburg betreibt die digitale Lehr- und Lernplattform learnity.com. Die Plattform bietet Inhalte aus den Bereichen Schule, Studium, Beruf und Freizeit und richtet sich an Privatpersonen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Diese können Inhalte konsumieren, verkaufen oder kostenlos teilen und an den Umsätzen und Werbeeinnahmen partizipieren. Bereits ein Jahr nach Launch hat learnity.com über 22.000 Lernvideos, mehr als 1.000 Kursreihen und knapp 250 Experten auf der Plattform. Unternehmen und Bildungseinrichtungen können spezielle B2B-Lösungen in unterschiedlichen Größenordnungen für die Erstellung eines eigenen Bildungsportals nutzen.



