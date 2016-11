EDNA - Ihr zuverlässiger Partner für TK-Backwaren & Zubehör

.



Was zeichnet uns aus?





Breites Sortiment an Backwaren und Service-Artikeln (Non-Food & Fine-Food)

Bestellen Sie direkt bei EDNA, einem Partner oder einem unserer Großhändler

Liefergarantie und Verfügbarkeit der Produkte liegt bei 99%





EDNA steht für eine große Tiefkühlproduktpalette sowie garantiert höchste Qualität von Produkt, Service und Preis-/Leistung für alle Branchen und Bereiche. Unser Erfolg beruht auf der stetigen Weiterentwicklung unserer Produktpalette sowie absoluter Kundenorientierung. Deshalb ist es uns wichtig, jeden gewünschten Bestellweg absolut zuverlässig und auf dem aktuellsten Stand der Technik zur Verfügung zu stellen. Dadurch machen wir es unseren Kunden und Partnern möglichst einfach mit uns in Kontakt zu treten.



Doch nicht nur die Qualität zeichnet uns aus, auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Verlässlichkeit, Regionalität sowie die bedarfsgerechten Verpackungsgrößen sind hervorragend. Dies bestätigen uns Kunden, Partner und Branchenauszeichnungen jedes Jahr erneut. Besuchen Sie uns auf unserem modernen Online-Portal.



Unsere Neuheiten 2016 auf einen Blick!

Alles Gute für das Jahr 2017

EDNA International GmbH

EDNA International GmbH (www.edna.de) produziert und vertreibt Tiefkühlbackwaren, Fine- sowie Non-Food für alle Branchen aus den Bereichen HoReCa und Bake-Off. Mit mehr als 10.000 verschiedenen Artikeln bietet EDNA eines der größten Vollsortimente an. Von TK-Backwaren, Torten & Kuchen, Feinkost und Artikeln zur Weiterverarbeitung & Veredelung bis hin zu Marken-Geräten, deckt das Unternehmen alle Bedürfnisse seiner Kunden ab.



Europaweit werden jährlich 40.000 Kunden mit dem umfangreichen Produktangebot beliefert, das durch stetige Innovationen erweitert wird. Dabei orientiert sich das Unternehmen grundsätzlich an den Bedürfnissen des Marktes und stellt ein großes Service- und Dienstleistungsspektrum für seine Kunden bereit. Angefangen beim Service-Center, über die persönliche Beratung durch den Außendienst bis hin zum einzigartigen Online-Shop werden alle Vertriebskanäle offen gehalten.



Heute zählen drei Produktionsstätten, 19 Auslieferungslager in Europa, eine in- und drei ausländische 100%ige Töchter zum Unternehmen, das rund 600 Mitarbeiter beschäftigt und seine Kunden europaweit in einer geschlossenen Tiefkühlkette beliefert.



EDNA International GmbH arbeitet nach dem HACCP-Konzept und ist nach DIN EN ISO 9001:2008, ISO 50001:2011 und IFS zertifiziert.

