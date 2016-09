Ein Wintertraum wird wahr - mit der Special Edition Brunch "Bratapfel"

Hmmmm… wie das duftet! Leute, macht es Euch gemütlich! Mit der limitierten Edition „Bratapfel“ zaubert Brunch von Oktober 2016 bis Januar 2017 winterliche Genüsse in die Stuben. Süße Bratapfel- und Rosinenstückchen sind umhüllt von karamellig-cremigem Brunch Brotaufstrich - serviert in einem ganz neuen Design.



Draußen beginnt langsam die Dunkelheit, im Haus knistert ein Feuer und der Ofen verheißt ein köstliches Essen: Zeit, anzukommen und zu genießen – mit der limitierten Special Edition Brunch „Bratapfel“. Der limitierte Wintertraum ist einzigartig im Geschmack und vielfältig in seiner Verwendung. Als köstlicher Brotaufstrich, zum Verfeinern von Desserts, Kuchen und Cupcakes oder einfach so zum pur Vernaschen … Der Brotaufstrich zerschmilzt angenehm wohlig im Mund, übrig bleiben kleine Apfelstückchen und ein winterlich-warmer Geschmack nach Karamell und Zimt. Mit seiner kreativen Verwendung fügt sich „Bratapfel“ perfekt in die Brunch Range ein.



Doch nicht nur der Inhalt verspricht Erfolg. Schon der Anblick der neuen, attraktiven Verpackung mit formvollendetem IML-Deckel macht Lust zum Kauf. Warme Orangetöne kombiniert mit brauner Holzoptik - der Puderzucker rieselt wie Pulverschnee und weihnachtliche Gewürze vermitteln Behaglichkeit und Genuss. Das hochwertige Design mit seinen brillanten Farben ist ein echter Hingucker im Kühlregal und garantiert so Impulskäufe und On-top Volumen in Aktionen. Als süße Variante ist die Special Edition außer Konkurrenz zum Brunch Standardsortiment. Die neue Sorte ist limitiert von Oktober 2016 bis Januar 2017 erhältlich im 200g-Becher zum Preis von 1,39 Euro (UVP).



Einmal mehr erweist sich Brunch als kreative Ideenschmiede mit Innovationskompetenz!



Brunch als gut etablierte Marke ist die Nr. 1 im Streichrahm-Markt*. Unterstützt wird die Marke durch regelmäßige TV-Spots und erreicht so eine Markenbekanntheit von über 85 %**. Eine konstante Qualität und abwechslungsreiche Rezepturen sichern der Marke regelmäßig DLG-Prämierungen. Besonders die saisonal wechselnden Brunch Paare bieten dem Konsumenten Abwechslung auf dem Tisch und in der Küche. Die innovativen und geschmacksintensiven limitierten Varianten sind auf die Saison abgestimmt: feurig, würzig, leicht, fruchtig, zart-süß … Die Produktnamen sind kreativ und das Verpackungsdesign entsprechend abgestimmt. Passende Rezepte machen es dem Verbraucher leicht, ganz unkompliziert schmackhafte und saisonale Gerichte zuzubereiten. Ob für die kalte oder warme Anwendung – Brunch bietet für jede Gelegenheit das richtige Produkt. Attraktive Designs lockern die Produktpräsentation im Kühlregal auf und ziehen die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich.



Brunch – eine Marke der Edelweiss GmbH & Co. KG



Brunch ist eine Marke der Edelweiss GmbH & Co. KG. Die Firma Edelweiss ist mit Marken wie Bresso, Milkana oder Chavroux einer der führenden Hersteller von Käse und Brotaufstrichen in Deutschland. Das Traditionsunternehmen hat seinen Sitz am Produktionsstandort in Kempten im Allgäu und ist eines der modernsten Käsewerke Europas. Edelweiss gehört seit 2003 zur französischen Unternehmensgruppe Savencia Fromage & Dairy, die in über 120 Ländern aktiv und weltweit die Nr. 1 im Bereich Käsespezialitäten und -marken ist.



*Quelle: Nielsen; LEH + DM; Markt: Streichrahm; YTD per Ende Februar 2016



** Quelle: smartcon Markentracking, Markenbekanntheit, Sept – Dez 2015

