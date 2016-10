TASCHEN eröffnet Pop-up-Stores

Am 25. Oktober 2016 eröffnen das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger und der international renommierte Buchverlag TASCHEN erstmalig einen Popup-Store in Düsseldorf. Auf mehr als 30 Quadratmetern können Kunden und Besucher des Breuninger

Department Stores im Kö-Bogen exklusive Collector’s Editionen, limitierte Auflagen und aktuelle Kollektionen der TASCHEN Bildbände finden. Fortgesetzt wird die Kooperation in Stuttgart: Dort sind die beliebten Coffee Table Books und Sammlerstücke ab dem 03. November 2016 erhältlich.



Das Sortiment in beiden Städten umfasst dabei mehr als sechzig verschiedene Titel aus den Bereichen Kunst, Architektur & Design, Mode & Fotografie, Lifestyle & Reise sowie Film. Darunter auch Neuheiten wie das Walt Disney Filmarchiv: Die Animationsfilme 1921–1968, das soeben auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt wurde. Bestseller von unter anderem Star-Fotografen und Architekten wie Peter Lindbergh, Mario Testino und Frank Lloyd Wright oder Sammlungen von Künstlern wie Gustav Klimt, Dalí oder Leonardo da Vinci ergänzen das breite Spektrum. Abgerundet wird die bis mindestens Ende Januar 2017 andauernde Kooperation durch vielfältige Event- und Aktionsreihen in den jeweiligen Breuninger Häusern.



Der unabhängige und familieneigene TASCHEN Verlag wurde im Februar 1980 von Benedikt Taschen gegründet und ist einer der international führenden Kunstbuchverlage. Zu den Highlight-Publikationen zählen unter anderem die Luxusversion des Bands Moonfire über die legendäre Reise der Apollo 11, die mit echtem Mondgestein ausgestattet ist, ebenso wie die auf zweihundert Exemplare limitierte Art Edition mit den Werken der kürzlich verstorbenen Architektin Zaha Hadid.









Über E. Breuninger GmbH & Co

Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde 1881 von Eduard Breuninger gegründet und zählt heute zu den führenden Department Stores in Europa. Seit 135 Jahren setzt Breuninger mit einer exklusiven Auswahl an internationalen Designermarken und ausgesuchten Newcomer Brands hohe Maßstäbe in den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle. Neben Stilbewusstsein und Trendgespür steht Breuninger für eine ausgeprägte Kundenorientierung: Serviceangebote wie der Special Service, das hauseigene Maßatelier, Click&Collect, der Instore Bestellservice oder der Shuttle Service sorgen für ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Deutschlandweit umfasst das mehrfach ausgezeichnete Multichannel-Unternehmen elf Breuninger Häuser mit über 5.500 Mitarbeitern. Der im Jahr 2008 gestartete E-Shop www.breuninger.com zählt national zu den erfolgreichsten Online-Shops im Premiumsegment.

