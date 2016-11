Motorsport meets Fashion bei Breuninger

Seit rund drei Jahren steht Breuninger im Kö-Bogen für ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis in der NRW-Metropole. Mit der „Formel Fashion" am 17. November 2016 zelebriert das Fashion- und Lifestyle- Unternehmen gemeinsam mit seinem Partner Mercedes-Benz Rhein-Ruhr eine lange Shoppingnacht der besonderen Art. Die Besucher dürfen sich auf eine ereignisreiche Begegnung mit der Motorsportwelt, prominenten Gästen und exklusiven Fashion- Highlights freuen.



Ein echter Formel 1-Bolide, der Sound der DTM, eine Renn-Legende im Small Talk und die neuesten Fashion-Trends auf dem Catwalk – an diesem Abend werden Motosport und Mode bei Breuninger hautnah erlebbar. Formel 1-Experte Kai Ebel führt durch das temporeiche Programm, das um 21.00 Uhr mit einer Modenschau im 1. Obergeschoss beginnt. Im anschließenden Interview mit dem langjährigen F1-Safety-Car-Piloten Bernd Mayländer im 3. OG wird ein spannender Blick hinter die Kulissen des Rennsports gewährt. Zwei Original Rennwagen aus der Formel 1 und der DMT sowie weitere Aktionen im Raceroom und ein Live-Boxenstopp sorgen für das passende Motorsportfeeling. „Nach drei Jahren in Folge sind unsere PS-starken Events schon Tradition. Unsere Kunden genießen diese einmaligen Erlebnisse, durch die sie die Breuninger Welt immer wieder neu entdecken. Dieses Mal entführen wir auf drei Etagen in die Welt des Motorsports und halten dabei noch tolle Shopping-Specials bereit. Wir freuen uns auf einen rasanten Abend", so Andreas Rebbelmund, Geschäftsführer Breuninger Düsseldorf.



Alle Motosport- und Modebegeisterte können sich noch bis zum 14. November 2016 unter motorsport@breuninger.de eine Eintrittskarte zur Formel Fashion sichern.

E. Breuninger GmbH & Co

